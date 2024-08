Kết hôn ở tuổi 38, MC Quỳnh Chi sở hữu cuộc sống viên mãn

Cách đây chưa lâu, nữ MC VTV là Quỳnh Chi bất ngờ khoe loạt ảnh được cầu hôn cùng với chiếc nhẫn nhỏ xinh. Cô viết ngắn gọn: "Yes I do" (tạm dịch: Em đồng ý). Mới đây, Quỳnh Chi cho biết đã thử xong váy cưới, đang cùng bạn trai hoàn thiện những khâu cuối cho hôn lễ dự kiến diễn ra vào tháng 10. Quỳnh Chi từng đăng ảnh chồng sắp cưới vào một số dịp đặc biệt như Tết, ngày 8/3.... Tuy nhiên, cô nàng không chia sẻ nhiều về đối phương nên dân mạng vẫn đang rất tò mò về nửa kia của nữ MC. Trước đó, Quỳnh Chi cho biết bản thân yêu nhiều nhưng cũng thất bại nhiều trong tình cảm. Những trải nghiệm này khiến cô có nhiều vết thương lòng và khó mở lòng vì không tìm thấy cảm giác an toàn ở đối phương. 2 năm qua, Quỳnh Chi ít xuất hiện trên truyền hình. Cô thừa nhận bản thân đang sống trong thế giới của riêng mình, không còn bận tâm đến hào quang sân khấu. "Tôi thấy cuộc sống bình yên, nhẹ nhõm", cô nói. Hạnh phúc với Quỳnh Chi giờ đây là mỗi ngày về nhà nhìn thấy mẹ vẫn khỏe, cây tình yêu cô chăm sóc ngày một cao lớn. Cô thích thú khi thấy những sản phẩm mình tạo ra được nhiều phụ nữ yêu mến, tạo nên cộng đồng yêu cái đẹp. Thời gian qua, Quỳnh Chi chỉ tham gia một số chương trình đặc biệt, phần lớn thời gian dành để phát triển sự nghiệp thiết kế, thương hiệu riêng. Cô nói bước đi này không phải là sự bốc đồng mà nằm trong tính toán từ lâu. MC Quỳnh Chi có tên đầy đủ là Đặng Quỳnh Chi, sinh năm 1986. Cô là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả khi đã từng dẫn qua rất nhiều chương trình như The Remix 2017, Nhịp đập 360 độ Thể Thao, bản tin thể thao 24/7, bản tin 360 độ thể thao... Sau khi rời VTV, Quỳnh Chi cũng thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày đơn giản như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè,... lên MXH.

