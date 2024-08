Kênh Bà Tân Vlog hết hot vì đi vào lối mòn?

Ở thời điểm 5 năm về trước, nhờ ý tưởng của con trai, kênh YouTube Bà Tân Vlog ra đời và nổi lên như một hiện tượng mạng với những video về món ăn siêu to khổng lồ. Bên cạnh đó là lối diễn xuất rất giản dị và gần gũi với người xem. Chỉ sau hơn một năm tham gia sáng tạo nội dung số, cuộc sống của bà Tân thay đổi đến chóng mặt. Ý tưởng tạo ra sự tương phản giữa một người phụ nữ nhỏ bé, chân chất nhưng nấu ra những mâm thức ăn khổng lồ của Hưng Vlog, thời gian đầu tỏ ra rất hiệu quả. Tuy nhiên, càng về sau, khi kênh không còn ý tưởng mới mẻ, đi vào lối mòn, độ nổi tiếng cũng sa sút. Trào lưu làm clip ẩm thực của các kênh YouTube trong những năm trở lại đây đã khiến Bà Tân Vlog bị cạnh tranh dữ dội. Trong khi các kênh khác đầu tư hình ảnh chỉn chu, nội dung cuốn hút, cách kể chuyện cũng được đầu tư; kênh Bà Tân Vlog chỉ quay cách nấu món ăn to, nhiều trên đồng ruộng hoặc trong sân nhà với chất lượng bình dân, ít điểm nhấn để níu chân khán giả. Chưa kể, cách nấu nướng trong một số video bị khán giả chê trách là kết hợp nguyên liệu kỳ cục, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên sức hút của kênh suy giảm. Năm 2023, Bà Tân Vlog và con trai Hưng Vlog còn vướng vào scandal nghi ngờ bán mật ong hoa vải giá rẻ, chỉ 215.000 đồng/2 lít. Sau khi phóng sự về hành vi làm giả mật ong từ đường, mạch nha được đăng tải, các video bán mật ong trên TikTok của Hưng Vlog cũng "bay màu". Dù vậy, đến nay Bà Tân Vlog vẫn nỗ lực trong việc quay video, nấu nướng để phục vụ các "fan cứng". Bà vẫn làm các món ăn theo gu không thay đổi: Nem khổng lồ 10kg, bể cafe thạch sương sáo, trà măng cụt cho 50 người uống... Để có thêm sự chú ý, bà Tân tương tác chéo, colab với một số YouTuber ẩm thực khác để cùng nhau đẩy view. Dù vậy, tần suất ra clip cũng không dày, chỉ khoảng 1 - 2 clip/tuần và chỉ số lượt xem khá khiêm tốn so với thời "hoàng kim", chỉ từ gần 100.000 đến hơn 300.000 view/clip. Trong một chia sẻ trên báo chí cách đây không lâu, bà Tân cho biết việc làm nội dung không còn hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Tuy nhiên bà Tân chấp nhận điều này và trở lại với cuộc sống bình thường, vẫn làm ruộng, chăn nuôi như trước.

