Hot girl Việt lên báo Trung, riêng Trâm Anh có lý do cạn lời

Nguyễn Hoàng Kiều Trinh là hot girl Việt vô cùng quen mặt trên nhiều tờ báo Trung Quốc. Cô nàng này sở hữu nhan sắc tựa thiên thần nên luôn được cộng đồng mạng Trung Quốc ưu ái. Trước đây, Kiều Trinh khiến cư dân mạng xứ Trung điêu đứng bởi gương mặt trong sáng với biệt danh "hot girl trà sữa". Cái tên này đã theo cô nàng suốt một thời gian dài và nổi tiếng hơn từ đó. Trải qua nhiều năm, Kiều Trinh đã dần dần thay đổi phong cách của mình trưởng thành, quyến rũ hơn. Dù không phù hợp với cái tên "hot girl trà sữa" nữa nhưng sự lột xác này vẫn được người hâm mộ đón nhận. Một tờ báo giới trẻ của Hong Kong vừa qua bất ngờ đăng tải bài viết so sánh sự thay đổi nhan sắc của hot girl Kiều Trinh. Sau 2 năm nổi tiếng, cô nàng này thay đổi gu phong cách và nó khiến nhiều người bất ngờ. Nhân vật tiếp theo thường xuất hiện trên các tờ báo Trung đó chính là Chi Pu. Cô ca sĩ trẻ này từng được báo chí nhắc đến và dành hết lời khen ngợi về nhan sắc. Cựu hot girl Hà thành được khen ngợi là đệ nhất mỹ nữ của Việt Nam với hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Trang tin Setn của Trung Quốc từng khen ngợi Chi Pu bằng mỹ từ như "đệ nhất mỹ nữ Việt Nam". Trong khi đó, tờ Jdaily lại gọi bạn gái cũ của Cường Seven là "nhất tỷ Việt Nam". Trong hai năm trở lại đây, Chi Pu chuyển hướng sang làm ca sĩ và theo đuổi phong cách quyến rũ. Mới đây nhất, cô nàng này vừa tung ra sản phẩm âm nhạc mới "Cung đàn vỡ đôi" đánh dấu sự trở lại với đường đua V-pop sau hit "Anh ơi ở lại". Sau Chi Pu và Kiều Trinh, cái tên tiếp theo được các báo Trung gọi tên đó là hot girl Trâm Anh. Cô nàng này bất ngờ xuất hiện trong bài báo những mỹ nhân lộ clip, ảnh nóng trong năm 2019 do tờ Jdaily tổng hợp. Scandal lộ clip nóng xảy ra vào tháng 4/2019, từ sau ồn ào Trâm Anh ở ẩn một thời gian dài đồng thời các chương trình hot girl World Cup này tham gia đều phải cắt bỏ. Scandal lộ clip nóng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và hình ảnh của Trâm Anh sau nhiều năm gây dựng. Hiện tại, Trâm Anh đã trở lại cuộc sống bình thường và thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô nàng này bị đặt dấu hỏi về việc lập gia đình khi bất ngờ khoe ảnh thử váy cưới, trước nữa là tin đồn xuất hiện cùng bạn trai đại gia tại Đà Lạt. "Hot girl ngủ gật" Thuỷ Tiên cũng là nhân vật được báo Trung nhắc đến khi bức ảnh chụp lén cô say ngủ ở sân trường được tung lên mạng. Đầu năm 2019, Thủy Tiên quyết định đổi sang nghệ danh Nhã Tiên để bước đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, MV đầu tay của hot girl ngủ gật này bị nhiều người chỉ trích vì phản cảm. Từ hình tượng nữ sinh trong sáng, Thủy Tiên bất ngờ chuyển hướng sang phong cách táo bạo. Cô cũng thường tung ra nhiều bức ảnh quyến rũ, hở hang khiến dân tình nhiều lúc đã phải "ném đá". Mời quý độc giả đón xem video Top 10 hot girl có khuôn mặt khả ái nhất Việt Nam - Nguồn: Youtube

Nguyễn Hoàng Kiều Trinh là hot girl Việt vô cùng quen mặt trên nhiều tờ báo Trung Quốc. Cô nàng này sở hữu nhan sắc tựa thiên thần nên luôn được cộng đồng mạng Trung Quốc ưu ái. Trước đây, Kiều Trinh khiến cư dân mạng xứ Trung điêu đứng bởi gương mặt trong sáng với biệt danh "hot girl trà sữa". Cái tên này đã theo cô nàng suốt một thời gian dài và nổi tiếng hơn từ đó. Trải qua nhiều năm, Kiều Trinh đã dần dần thay đổi phong cách của mình trưởng thành, quyến rũ hơn. Dù không phù hợp với cái tên "hot girl trà sữa" nữa nhưng sự lột xác này vẫn được người hâm mộ đón nhận. Một tờ báo giới trẻ của Hong Kong vừa qua bất ngờ đăng tải bài viết so sánh sự thay đổi nhan sắc của hot girl Kiều Trinh. Sau 2 năm nổi tiếng, cô nàng này thay đổi gu phong cách và nó khiến nhiều người bất ngờ. Nhân vật tiếp theo thường xuất hiện trên các tờ báo Trung đó chính là Chi Pu. Cô ca sĩ trẻ này từng được báo chí nhắc đến và dành hết lời khen ngợi về nhan sắc. Cựu hot girl Hà thành được khen ngợi là đệ nhất mỹ nữ của Việt Nam với hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Trang tin Setn của Trung Quốc từng khen ngợi Chi Pu bằng mỹ từ như "đệ nhất mỹ nữ Việt Nam". Trong khi đó, tờ Jdaily lại gọi bạn gái cũ của Cường Seven là "nhất tỷ Việt Nam". Trong hai năm trở lại đây, Chi Pu chuyển hướng sang làm ca sĩ và theo đuổi phong cách quyến rũ. Mới đây nhất, cô nàng này vừa tung ra sản phẩm âm nhạc mới "Cung đàn vỡ đôi" đánh dấu sự trở lại với đường đua V-pop sau hit "Anh ơi ở lại". Sau Chi Pu và Kiều Trinh, cái tên tiếp theo được các báo Trung gọi tên đó là hot girl Trâm Anh . Cô nàng này bất ngờ xuất hiện trong bài báo những mỹ nhân lộ clip, ảnh nóng trong năm 2019 do tờ Jdaily tổng hợp. Scandal lộ clip nóng xảy ra vào tháng 4/2019, từ sau ồn ào Trâm Anh ở ẩn một thời gian dài đồng thời các chương trình hot girl World Cup này tham gia đều phải cắt bỏ. Scandal lộ clip nóng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và hình ảnh của Trâm Anh sau nhiều năm gây dựng. Hiện tại, Trâm Anh đã trở lại cuộc sống bình thường và thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô nàng này bị đặt dấu hỏi về việc lập gia đình khi bất ngờ khoe ảnh thử váy cưới, trước nữa là tin đồn xuất hiện cùng bạn trai đại gia tại Đà Lạt. "Hot girl ngủ gật" Thuỷ Tiên cũng là nhân vật được báo Trung nhắc đến khi bức ảnh chụp lén cô say ngủ ở sân trường được tung lên mạng. Đầu năm 2019, Thủy Tiên quyết định đổi sang nghệ danh Nhã Tiên để bước đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, MV đầu tay của hot girl ngủ gật này bị nhiều người chỉ trích vì phản cảm. Từ hình tượng nữ sinh trong sáng, Thủy Tiên bất ngờ chuyển hướng sang phong cách táo bạo. Cô cũng thường tung ra nhiều bức ảnh quyến rũ, hở hang khiến dân tình nhiều lúc đã phải "ném đá". Mời quý độc giả đón xem video Top 10 hot girl có khuôn mặt khả ái nhất Việt Nam - Nguồn: Youtube