“Hot girl trường quân đội” đẹp như Phạm Băng Băng, có nhà 30 tỷ?

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, hot girl Trương Diệu Linh từng gây “bão” mạng với những khoảnh khắc xinh đẹp đầy cuốn hút. Đặc biệt, trong tà áo dài trắng tinh khôi, "hot girl quân nhân" này khiến người đối diện không thể nào rời mắt khỏi. Sau nhiều năm nổi tiếng, cuộc sống cũng như nhan sắc của gái xinh này có sự thay đổi ngoạn mục làm nhiều người ngưỡng mộ. Vào tháng 7 vừa qua, Diệu Linh đăng ký tham gia The Face Vietnam 2022, cô được khen có nhiều nét giống Phạm Băng Băng. Người đẹp cũng tiết lộ bản thân thần tượng Hoa đán họ Phạm vì thế thường học theo các cách phục sức, trang điểm. Trên trang cá nhân, Trương Diệu Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh, nghỉ dưỡng xa hoa. Đến với cuộc thi The Face Vietnam 2022, Trương Diệu Linh muốn khẳng định thực lực của bản thân hơn là sắc vóc xinh đẹp cô có. Trương Diệu Linh xây dựng hình ảnh một cô nàng quyến rũ, trên mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh đời tư kín tiếng khiến nhiều người tò mò và hoài nghi về khối tài sản cô sở hữu. Trên mạng xã hội, Trương Diệu Linh gần như chỉ đăng tải hình ảnh check-in ở những nhà hàng, khách sạn hoặc resort sang chảnh, còn về công việc hầu như là rất hiếm. Những thông tin cho rằng Diệu Linh đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 30 tỷ cùng nhiều tài sản giá trị như siêu xe Porsche, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền… khiến nhiều người hoài nghi. Linh từng là sinh viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đang làm người mẫu ảnh, KOL. Ở tuổi 21, Diệu Linh trông khá "dừ" so với các bạn đồng trang lứa, nhưng đó là hình ảnh cô hướng tới để trở nên sang trọng, có thương hiệu trong nghề KOL. Vẻ đẹp ấn tượng, nét nào ra nét đó của cô gái mới chỉ 21 tuổi. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

