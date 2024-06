Hot girl Trâm Anh tiết lộ số tiền để có nhan sắc hiện tại

Mới đấy, hot girl Trâm Anh vừa có cuộc trò chuyện báo chí sau nhiều năm "ở ẩn" hậu biến cố lộ clip nhạy cảm. Đây cũng là lần đầu người đẹp thừa nhận về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên, Trâm Anh cho biết cô không quan tâm về giá khi làm đẹp, miễn mọi thứ an toàn, hiệu quả. "Tôi không biết đã chi bao nhiêu tiền để dao kéo. Tôi không quan tâm về giá khi làm đẹp, miễn làm lên đẹp - an toàn - tự nhiên là được. Tôi làm mũi đến 4-5 lần. Nếu ước tính thì chắc khoảng 300 - 400 triệu. Trong 4 năm vừa qua, tôi không có dao kéo nữa, mọi người thấy tôi đẹp lên có thể là do tôi giảm cân thành công", Trâm Anh chia sẻ. Ngoài ra, Trâm Anh cho biết thêm, cô yêu thích kiểu làm đẹp tự nhiên vẫn giữ được nét riêng của mình. Trâm Anh cũng hé lộ lúc tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup 2018", cô nàng đã sửa mũi. Ca phẫu thuật đầu tiên đó giúp nhan sắc của Trâm Anh cũng trở nên ấn tượng và sự kiện này trở thành "đòn bẩy" giúp người đẹp thay đổi cuộc sống. Hot girl Trâm Anh sinh năm 1996, quê Thanh Hóa. Cô có xuất thân từ gia đình kinh doanh. Người đẹp bắt đầu "nổi như cồn" nhờ tham gia Nóng cùng World Cup 2018. Tuy nhiên, đi đôi với sự nổi tiếng nhanh chóng, Trâm Anh đối mặt với loạt scandal lớn khiến cô lao đao trong làng giải trí và lui về ở ẩn trong nhiều năm. Trâm Anh cũng cho biết thêm, người đẹp sẽ không quay lại làm nghệ thuật mà mong trở thành doanh nhân trong tương lai. Hiện Trâm Anh đã chuyển hẳn vào TP HCM để sinh sống và làm việc. Dù không còn tham gia vào nghệ thuật và giải trí nhưng trang cá nhân của cô nàng vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người.

