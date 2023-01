Hot girl Trâm Anh mặc yếm, khoe sắc không có đối thủ

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Trâm Anh nhận “bão” like khi khoe hình ảnh diện váy yếm, khoe nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai. Dù không phải là một người mẫu hay có chiều cao của một người mẫu nhưng Trâm Anh dễ dàng chinh phục mọi item. Bộ ảnh mặc yếm gợi cảm dạo phố của hot girl Trâm Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Ngoài bộ yếm, người đẹp Hà thành còn thực hiện bộ ảnh mặc váy cách tân, khoe 3 vòng chuẩn chỉnh. Gái xinh 9x còn tạo dáng vô cùng nóng bỏng mắt, mọi khung hình của cô đều có sức hút riêng. Loạt khoảnh khắc này sau khi đăng tải lên trang cá nhân nhận về hàng ngàn lượt like và hàng trăm bình luận. Sau khi giảm cân, Trâm Anh nhanh chóng lấy lại được vóc dáng nuột nà, cân đối. Trâm Anh hiện tại đang duy trì cân nặng ở mức 50kg. Số đo của Trâm Anh cũng khá ấn tượng là 89 - 63 - 89 (cm). Đó cũng là lý do cô tự tin chinh phục được outfit khó nhằn, kể cả yếm cách điệu. Cô được khen ngày càng gợi cảm sau khi giảm cân thành công. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, Trâm Anh là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ gu thời trang sang chảnh, thời thượng. Ngay cả trang phục đời thường cũng được cô lựa chọn kiểu dáng gợi cảm hơn, táo bạo hơn. Ảnh: FBNV

