Hot girl The Face ăn gạch đá chỉ sau khi đăng bức ảnh kỳ lạ

Yumi Thiên Nga có tên thật là Nguyễn Thiên Nga (SN 1994) cô nàng này là một trong những thí sinh để lại nhiều ấn tượng trước khi dừng chân ở tập 8 chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu 2017. Mới đây, bức ảnh được hot girl The Face - Thiên Nga đăng tải trên trang cá nhân đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao khi phần bắp tay của cô nàng bị bóp méo, biến dạng rõ rệt. Thậm chí, nhiều người còn phân tích rằng, phần da cổ của Thiên Nga không chỉ xương xẩu, nhăn nheo như bị tạt axit mà vùng da mặt và da cơ thể còn có sự lệch tông nhẹ vì đánh phấn không đều. Xem bức ảnh này, nhiều dân mạng để lại lời nhắn rằng, Thiên Nga The Face cần cải thiện trình độ trang điểm và photoshop của mình trong năm 2019 để tránh mắc phải những lỗi khó coi này. Bức ảnh dù chỉ được Thiên Nga đăng lên story Instagram và đã biến mất sau 24h tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng chụp ảnh màn hình lại và nhanh chóng đưa lên các diễn đàn để bàn tán. Trước đó, Thiên Nga đã khiến dân mạng phải "nóng mắt" khi khoe bộ hình chụp ngoài biển với dáng điệu đang "tụt quần". Không ít "gạch đá" đã được dân mạng quăng về phía thí sinh ồn ào của The Face 2017 vì cho đó là hành động dung tục chứ không phải nghệ thuật. Không ít lần, Thiên Nga đã bị dân mạng soi từ cách trang điểm cho tới cách phối đồ và nhiều người cho rằng, làm trong ngành giải trí thì cô nàng này nên chú ý mỗi khi xuất hiện hay đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân. Môi của Thiên Nga từng trở thành tranh luận của dân mạng. Vốn thuộc tuýp người sở hữu môi dày, người đẹp này cố tình "ăn gian", đánh tràn viền môi với màu son bầm khiến rất nhiều người nhận xét như miếng thịt bò cháy dở. Trước đó, nhiều người từng đặt nghi vấn rằng hot girl của The Face 2017 liệu đã động đến dao kéo khi gương mặt của cô khác hẳn với hình ảnh thô sơ thuở ban đầu. Đứng trước những bàn tán của dư luận, Thiên Nga vẫn im lặng.

