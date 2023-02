Hot girl thẩm mỹ Việt lấy tỷ phú tiết lộ cách giữ chồng

Angela Minh Châu (Angela Chu) sinh năm 1991, cô nổi đình đám với danh xưng " hot girl thẩm mỹ" khi vào năm 2013 cô công khai chuyện "dao kéo". Tháng 9/2019, gái xinh gốc An Giang tiếp tục được chú ý khi lên xe hoa với doanh nhân người Thái Lan hơn cô 15 tuổi. Cuộc sống hôn nhân giàu sang của cô được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, cô nàng tiết lộ bí quyết giữ chồng giàu khiến hội chị em quan tâm. Theo đó, Angela Chu cho biết kể từ khi “va” được ông xã ở sân bay, cô nhận thấy phụ nữ đi đâu cũng cần phải đẹp, có vẻ ngoài chỉn chu, cuốn hút. “Phải luôn đẹp và thơm trong mọi hoàn cảnh. Vì nhiều khi duyên phận, gặp định mệnh của mình chỉ vỏn vẹn trong vài phút thoáng qua. Như mình ra sân bay vô tình cưới được chồng như ý đó. Hôm gặp nhau mà mình tóc tai bù xù thì có phải để tuột chồng vào tay người khác rồi không?”, Angela Chu chia sẻ. Nàng dâu hào môn còn tiết lộ: “Mình đi ngủ cũng phải chọn đồ ngủ lồng lộn. Sáng ra dành cả tiếng chăm da, thay bộ đồ đẹp dù làm việc online tại nhà. Thứ nhất, bản thân mình thích vậy, làm đẹp với mình cũng là một kiểu hạnh phúc. Thứ hai, để chồng mình ở nhà vẫn được ngắm vợ đẹp”. Phía dưới bài đăng, cư dân mạng đều đồng ý với chia sẻ của "hot girl dao kéo”. Hầu hết, hội chị em đều tâm đắc cho rằng là con gái nhất định phải đẹp, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, không ít người cũng muốn “xin vía” Angela Chu để cũng gặp được “định mệnh” của đời mình. Trong một lần chia sẻ Angela Chu cho biết cô không biết tiếng Thái, mẹ chồng cô không biết Tiếng Anh, vì thế, cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Đa phần họ chỉ chào hỏi, rủ nhau đi chùa, đi shopping. Người đẹp 9X khẳng định cuộc sống làm dâu ở Thái Lan của cô rất sung sướng, vì nhà chồng cô “siêu rộng”. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với phong cách thời trang sang trọng, hiện đại. Hiện tượng quê An Giang ngày càng xinh đẹp, trưởng thành, an nhàn, sống không phải lo nghĩ về tiền. Ảnh: FBNV

