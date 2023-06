"Hot girl thẩm mỹ" An Giang lấy chồng tỷ phú khoe body cực chuẩn

Angela Chu (tên thật là Minh Châu sinh năm 1991, quê An Giang) được mệnh danh là "hot girl thẩm mỹ" An Giang. Cô nàng từng nổi tiếng với hành trình "đập đi xây lại" khuôn mặt, thay đổi hoàn toàn diện mạo từ một cô gái có gương mặt tròn, làn da nhiều vết thâm trở thành hot girl xinh đẹp. Sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ thành công, Angela Chu được mệnh danh là "Phạm Băng Băng phiên bản Việt". Nhan sắc hiện tại của mỹ nữ An Giang sau nhiều năm nổi tiếng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Angela Chu sở hữu sắc vóc nõn nà, xinh đẹp như nàng thơ. Vóc dáng của Angela Chu "gây mê" mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Angela Chu mới đây vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh bikini nóng bỏng. Angela Chu luôn biết cách gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Cô nàng được nhận xét là sang chảnh và quý phái chuẩn nàng dâu hào môn. Không chỉ gây chú ý bởi dung nhan xinh đẹp, Angela Chu còn được quan tâm bởi cuộc hôn nhân với người chồng tỷ phú Thái Lan. Tháng 9/2019, mỹ nhân gốc An Giang lên xe hoa với tỷ phú người Thái Lan hơn cô 15 tuổi. Đám cưới đẹp như mơ của cô nàng từng "gây bão" truyền thông thời điểm đó. Chồng Angela Chu là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nhựa sử dụng cho xe ô tô. Người đàn ông này còn là doanh nhân bất động sản, sở hữu hàng loạt biệt thự, đất đai ở vị trí đẹp. Câu chuyện làm dâu hào môn của cô gái An Giang cũng khiến nhiều người tò mò. Angela Chu từng chia sẻ, cô sống cùng gia đình chồng trong một căn biệt thự rộng lớn, các thành viên phải trao đổi với nhau qua điện thoại thay vì gặp mặt trực tiếp do phòng ngủ cách nhau khá xa.

