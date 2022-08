Hot girl quân nhân đẹp như hoa hậu, giữ dáng nhờ “kỷ luật thép”

Mina Young (Nguyễn Nga) được ưu ái gọi bằng biệt danh " hot girl quân nhân" sau khi bức ảnh cô mặc quân phục lan truyền trên mạng xã hội. Cô sinh năm 1998, là sinh viên khoa Thanh nhạc của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vẻ ngoài của Mina được so sánh với hot girl Hàn Quốc, nhất là ở đôi mắt to cùng gương mặt nhỏ nhắn. Cô được biết đến rộng rãi với tư cách streamer. Ngoài ra, Mina Young được các fan game còn gọi cô bằng biệt danh "cô giáo", "cô giáo My" vì dẫn dắt "lớp học quốc dân". Không những chăm chỉ đăng ảnh, nàng hot girl trường quân đội còn thường xuyên khoe giọng hát qua những clip cover các ca khúc nổi tiếng. Hình ảnh đời thường của nữ sinh sinh năm 1998 ảnh hưởng ít nhiều phong cách của các cô gái Hàn Quốc. Cư dân mạng gọi cô bằng nhiều tên khác nhau: hot girl quân nhân, hot girl Hàn Quốc... Hiện trang cá nhân của cô có hơn 476.000 người theo dõi, mỗi bức ảnh hay video đều nhận được lượt tương tác cao. Nguyễn Đặng Anh Phương cũng là hot girl quân nhân từng nổi đình đám trên MXH. Cô gái sinh năm 1995 hiện đang giữ cấp bậc Trung úy và thuộc biên chế của Nhà hát kịch nói Quân đội. Cô nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn, từng có thời gian cô giảm được 6kg chỉ trong vòng 1 tháng. Bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên, Nguyễn Đặng Anh Phương còn là quân nhân. Người đẹp sinh năm 1995 được biết đến khá rộng rãi trên mạng xã hội. Hiện tại, công việc bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian để rèn luyện thể thao. Thay vào đó, cô kiểm soát chế độ ăn uống để giữ vóc dáng thon gọn. Được biết Anh Phương cao 1m6 với số đo 86 - 60 - 90 cm. Những tưởng cô phải giảm cân nghiêm ngặt nhưng hiện tại bận rộn khiến cô không có thời gian. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, chiếc cằm V- line hàng loạt nam nhân phải đổ gục trước nhan sắc yêu kiều của Anh Phương. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

