“Hot girl quân nhân” làm fan mê mệt với bộ ảnh hóa “idol kpop“

Mina Young (Nguyễn Nga) từng được cư dân mạng ưu ái gọi bằng biệt danh " hot girl quân nhân". Cô nàng từng theo học khoa Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Nàng hot girl này được biết đến rộng rãi với tư cách streamer. Ngoài ra, Mina Young các fan game còn gọi cô bằng biệt danh "cô giáo", "cô giáo My" vì dẫn dắt "lớp học quốc dân". Mới đây nhất Mina Young gây chú ý khi khoe được vẻ đẹp cá tính cùng với làn da trắng hồng của mình trong bộ ảnh vào vai Idol K-Pop. Vì "đu trend" giống các Idol K-Pop nên cô nàng cũng cầm micro và có kiểu tạo dáng như đang cháy hết mình với vũ đạo trên sân khấu. Sau khi đăng tải bộ ảnh, gái xinh Mina Young cũng nhận được khá nhiều phản ứng thú vị từ những người anh em, bạn bè thân thiết của cô nàng. Thần thái chuẩn thần tượng Hàn Quốc của Mina Young nhận được nhiều lời khen. Không chỉ theo đuổi phong cách dễ thương, gần đây Mina Young đang dần "lột xác" với hình tượng mạnh mẽ hơn. Trông nữ streamer như một idol K-Pop nên nhiều người từng lầm tưởng cô là người Hàn Quốc. Trong bộ hình mới này, Mina Young hẳn sẽ khiến cộng đồng mạng phải "xỉu up xỉu down". Là một streamer, ngoại hình xinh đẹp cũng là điều giúp Mina Young thu hút sự chú ý. Mina Young không chỉ có gương mặt xinh xắn mà vóc dáng cũng khá ấn tượng. Nổi lên với hình tượng trong sáng, dễ thương cùng giọng hát ngọt ngào, Mina Young khiến người hâm mộ phải mê mệt mỗi khi theo dõi cô trên sóng livestream. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

