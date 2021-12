Hot girl “Phim cấp 3” vạn người ái mộ nhờ ăn mặc táo bạo

Hot girl Lục Anh được biết đến khi xuất hiện trong series phim học đường mang tên "Phim cấp 3". Lục Anh nhận được sự yêu mến vì vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc. Nhờ độ nổi tiếng của bộ phim mà gái xinh Lục Anh có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù có bước đệm vững chắc là "Phim cấp 3" nhưng Lục Anh không theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài, cô nàng chuyển hướng kinh doanh và cho biết đây cũng là nghề nghiệp yêu thích của bản thân. Khác hẳn với hình ảnh một cô nữ sinh trẻ trung, năng động nay Lục Anh chuyển hướng táo bạo, nhận được nhiều lời khen ngợi. Lục Anh được khen ngợi vì theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng không phô nhờ cách kết hợp khéo léo, lựa chọn góc pose an toàn. Là một hot girl, Lục Anh không tránh khỏi những bình luận khen chê từ cộng đồng mạng về phong cách thời trang, định hướng hình ảnh. Tuy nhiên, cô cho rằng "chín người mười ý" nên không thể bắt tất cả mọi người yêu thích mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ loạt khoảnh khắc khoe vóc dáng cực nuột nà, nóng bỏng. Người hâm mộ liên tục "xỉu up xỉu down" khi ngắm nhìn Lục Anh trong style khoét sâu táo bạo. Để sở hữu vóc dáng đẹp, nàng hot girl sinh năm 1995 thường xuyên tập gym và yoga. Hiện tại, Lục Anh còn có cuộc sống sang chảnh đáng ghen tị. Nữ diễn viên 9x thường xuyên khoác lên mình những món đồ hàng hiệu, và đi ăn ở những nhà hàng cao cấp. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

