Hot girl Nóng cùng World Cup đại diện Ba Lan lộ sắc vóc

Vũ Trà My đến từ Nghệ An là hot girl nổi bật khi xuất hiện trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2022". Trà My đại diện cho đội tuyển Ba Lan, cô nàng nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Nàng hot girl Nóng cùng World Cup 2022 thường được nhiều người biết đến là cô gái Xinh đẹp, tài giỏi, thành công trong kinh doanh. Cô nàng thành công khi sở hữu cho mình thương hiệu thời trang riêng. Hiện trang Facebook cá nhân của hot girl Nóng cùng World Cup này đã thu hút gần 90 nghìn người theo dõi. Người đẹp xứ Nghệ là đại diện cho các fan ruột của tuyển Ba Lan. Vẻ đẹp của hot girl Vũ Trà My gây sốt cộng đồng mạng. Người đẹp quê Nghệ An có số đo các vòng chuẩn như người mẫu. Vũ Trà My rất tự tin trước ống kính máy quay. Cô cùng dàn người đẹp đại diện cho các đội tuyển hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trên Nóng cùng World Cup. Vũ Trà My là một trong những gương mặt nổi bật ở Nóng cùng World Cup. Trên trang cá nhân của mình, Trà My thường xuyên đăng tải những tấm hình quyến rũ, nóng bỏng. Ảnh: FBNV

