Hot girl Nam Phương lộ ảnh đầu tóc rối bời khi chăm con mọn

Trên Facebook cá nhân, hot girl Nam Thương mới đây gây chú ý khi không ngại chia sẻ cảnh ở nhà chăm con. Trong ảnh, hot mom vừa địu con trước ngực vừa đứng nấu nướng. Ở khoảnh khắc này, trông cô vẫn rất tươi tắn, đầu tóc gọn gàng, chỉn chu. Tuy nhiên, ở một hình ảnh khác, dù không có con kè kè bên cạnh nhưng trông Nam Thương lại tiều tụy hơn hẳn. Theo đó, bà xã Ba Duy xuất hiện nhợt nhạt, gương mặt mệt mỏi, đầu tóc rũ rượi, ngồi trước chiếc máy tính làm việc. Được biết, những hình ảnh này đều do ông xã lén chụp vợ. "Một trong những kho tàng ảnh chụp trộm mẹ Mắm của bố Duy đây ạ", Nam Thương tố cáo chồng. Đính kèm, Nam Thương tâm sự thêm: "Nhiều khi đọc được những bình luận mọi người khen mình 'Sao mẹ Mắm cái gì cũng biết thế?'. Mình nhận được nhiều comment như vậy thì cũng vui lắm. Nhưng thực sự là không phải cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng am hiểu đâu mọi người ạ. Để biết được nhiều điều hay, bổ ích, đâu ai thấy cảnh mẹ Mắm canh Bún ngủ là mở máy tính nghiên cứu các típ hay, rồi đi hỏi thăm các mẹ có kinh nghiệm để học hỏi thêm... Đối với mình, được tự tay lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, nhìn con lớn lên từng ngày, vun vén nhà cửa tươm tất là một điều hạnh phúc và rất vui khi cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Làm mẹ rồi mới cảm nhận rõ, phụ nữ mình phải nỗ lực rất nhiều và cũng vui khi những nỗ lực đó được chồng con thấu hiểu (bố Duy luôn yêu thương và hỗ trợ mẹ Mắm chăm con mọi lúc mọi nơi)", hot girl xứ Thanh cho biết thêm. Dưới bài viết, mọi người bày tỏ thấu hiểu và đồng cảm với Nam Thương. Đặc biệt, mọi người vẫn hết lời ngợi khen nhan sắc hot mom dù cho cô có xuất hiện kém sắc hơn những hình được lên đồ, make up chỉn chu. Trái với ý kiến số đông, Ba Duy lại khiến dân mạng tò mò khi tiết lộ vẫn còn "găm" nhiều ảnh tả tơi hơn nữa của vợ. Nam Thương - Ba Duy là một trong những cặp hot girl, hot boy nổi tiếng Hà thành. Ba Duy từng gây bão với clip cover Đẹp Trai Mới Có Nhiều Đứa Yêu vào năm 2015. Ngoài ra, Ba Duy sở hữu gương mặt điển trai được ví như bản sao của Sehun (EXO). Còn Nam Thương cũng xinh đẹp chẳng kém hot girl.

