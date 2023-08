Hot girl nấm lùn nhưng "ùn ùn người theo" ngày ấy giờ ra sao?

Mai Kỳ Hân có nickname là Ti, là một người mẫu lookbook nổi tiếng của Sài Thành. Cô nàng 9X này hiện đang theo học tại trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh. Kỳ Hân sở hữu nét đẹp lai tây với đôi môi quyến rũ, đôi mắt sắc sảo và phong cách tạo dáng đa dạng từ nữ tính đến mạnh mẽ và phá cách. Trang cá nhân của Kỳ Hân đã có hơn 38.000 lượt theo dõi. Mỗi bài post lên Instagram của Kỳ Hân đã thu hút được 1000 - 2000 lượt like. Ngoài công việc người mẫu tự do, Kỳ Hân còn làm việc thêm tại một shop thời trang. Cô nàng 9X này còn quản lý một shop phụ kiện thời trang online trên Instagram chuyên bán túi tote. Kỳ Hân từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi xuất hiện trong MV mới của nam ca sĩ Thanh Duy có tên "Tự mình". Sự xuất hiện của nàng hot girl nấm lùn thật sự đã tạo nên một hiệu ứng tốt cho MV này. Kỳ Hân đã bảo lưu kết quả học tập của mình tại trường Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh để tập trung phát triển công việc trong ngành thời trang. So với dàn mẫu ảnh phải đóng khung vào một phong cách duy nhất, hot girl nấm lùn - Mai Kỳ Hân lại thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau, từ sporty chic, nữ tính, sang trọng hay cá tính phá cách. Kỳ Hân từng chia sẻ mình ăn mặc rất ngẫu hứng và đa dạng. Ngoài ra, khi so sánh với những cô nàng chân dài khác, hot girl 9X lại thấy chiều cao của mình đã đủ dùng.

