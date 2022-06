“Hot girl M.U” gây sốt 10 năm trước lộ gương mặt khác lạ

“ Hot girl M.U” Tú Linh từng nồi đình đám trên MXH cách đây hơn 10 năm nhờ những bức ảnh cô chụp tại bảo tàng Louvre, Pháp. Vào năm 2015, Tú Linh càng gây chú ý hơn khi được mời bình luận trận đấu của Manchester United và Manchester City, đây cũng là thời điểm “hot girl M.U” bén duyên với nghề truyền hình. Hiện tại dù đã hơn 30 tuổi nhưng nhan sắc của MC Tú Linh vẫn làm nhiều người phải kinh ngạc khi gần như không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay chuyện sinh con. Thời gian gần đây Tú Linh thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân lên MXH, tuy nhiên gương mặt của cô làm nhiều người bất ngờ bởi có phần hơi khác lạ. So với thời điểm trước, khuôn mặt của "hot girl M.U" một thời thon gọn hơn, đặc biệt sống mũi cao khác thường làm netizen nghi vấn cô có động chạm "dao kéo". Trên trang cá nhân cô nàng rất chăm chỉ chụp ảnh nghệ thuật, để lộ sắc vóc thăng hạng hơn hẳn so với thời mới nổi tiếng. Quay clip cận cảnh khuôn mặt, Tú Linh khoe đường nét thay đổi nhưng ai cũng công nhận rằng cô nàng xinh đẹp, mặn mà hơn xưa. Mỗi lần đăng ảnh là Tú Linh lại nhận được hàng nghìn lượt thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Có thể thấy dù sau nhiều năm MC Tú Linh vẫn còn được nhớ đến nhiều với danh xưng “hot girl M.U”. Cô cho biết mình không có thời gian quan tâm đến nghệ thuật và từng từ chối nhiều vai chính và thứ chính trong phim truyền hình lẫn điện ảnh. Đến nay, Tú Linh vẫn hăng say với công việc MC thể thao và kinh doanh. Người đẹp sinh năm 1991 thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, chồng con. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

“ Hot girl M.U” Tú Linh từng nồi đình đám trên MXH cách đây hơn 10 năm nhờ những bức ảnh cô chụp tại bảo tàng Louvre, Pháp. Vào năm 2015, Tú Linh càng gây chú ý hơn khi được mời bình luận trận đấu của Manchester United và Manchester City, đây cũng là thời điểm “hot girl M.U” bén duyên với nghề truyền hình. Hiện tại dù đã hơn 30 tuổi nhưng nhan sắc của MC Tú Linh vẫn làm nhiều người phải kinh ngạc khi gần như không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay chuyện sinh con. Thời gian gần đây Tú Linh thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân lên MXH, tuy nhiên gương mặt của cô làm nhiều người bất ngờ bởi có phần hơi khác lạ. So với thời điểm trước, khuôn mặt của "hot girl M.U" một thời thon gọn hơn, đặc biệt sống mũi cao khác thường làm netizen nghi vấn cô có động chạm "dao kéo". Trên trang cá nhân cô nàng rất chăm chỉ chụp ảnh nghệ thuật, để lộ sắc vóc thăng hạng hơn hẳn so với thời mới nổi tiếng. Quay clip cận cảnh khuôn mặt, Tú Linh khoe đường nét thay đổi nhưng ai cũng công nhận rằng cô nàng xinh đẹp, mặn mà hơn xưa. Mỗi lần đăng ảnh là Tú Linh lại nhận được hàng nghìn lượt thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Có thể thấy dù sau nhiều năm MC Tú Linh vẫn còn được nhớ đến nhiều với danh xưng “hot girl M.U”. Cô cho biết mình không có thời gian quan tâm đến nghệ thuật và từng từ chối nhiều vai chính và thứ chính trong phim truyền hình lẫn điện ảnh. Đến nay, Tú Linh vẫn hăng say với công việc MC thể thao và kinh doanh. Người đẹp sinh năm 1991 thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, chồng con. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News