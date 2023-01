“Hot girl mắt to” sinh năm 1999 ngày ấy giờ ra sao?

Lê Ngọc Phương Quỳnh (sinh năm 1999) là một diễn viên từ khi 5 tuổi. Gái xinh để lại ấn tượng trong nhiều bộ phim như: Tam nam vẫn phú, Hòn ngọc Viễn Đông, Ầu ơ ví dầu, Bữa tối của diều hâu, Ánh sáng thiên đường… Đến nay Quỳnh đã tham gia tất cả trên dưới 30 bộ phim với những vai lớn và nhỏ khác nhau. Nhờ chăm chỉ và không ngừng cố gắng, Quỳnh đã đạt giải thưởng Gương mặt truyền hình triển vọng Ngôi sao xanh cho vai Oanh trong phim “Ầu ơ dí dầu”. Ngoài diễn xuất, Quỳnh còn cớ sở thích làm người mẫu ảnh, đàn và hát. Ước mơ trong tương lai của Quỳnh là thi đậu vào Học viện An ninh Nhân dân và trở thành nữ cảnh sát. Ngoại hình đẹp là một lợi thế không nhỏ của Phương Quỳnh trong nghề diễn viên. Quỳnh có đôi mắt to như búp bê. Chính vì vậy cô nàng còn có biệt danh là "hot girl mắt to" Sự nghiệp đang lên hương, Quỳnh bất ngờ thông báo cưới chồng và có thêm thành viên nhỏ sau đám cưới ít lâu. Sau lên chức làm mẹ, Quỳnh thường đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai (bé Gấu) trên trang cá nhân. Phương Quỳnh được nhiều người khen ngày càng đẹp mặn mà và vẫn giữ được vóc dáng thon gọn như xưa. Ngoài việc đóng phim, Phương Quỳnh còn làm mẫu ảnh, kinh doanh online.

