Hot girl mặc đồ ôm sát nổi bật giữa sân bắn cung

Nguyễn Ngọc Huyền được biết đến là hot girl MXH, cô cũng là gương mặt mới của phim truyền hình Việt. Người đẹp từng gây chú ý với shoot hình bắn cung. Cô diện áo khoét nách màu đen khỏe khoắn kết hợp với chân váy ngắn. Mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng giúp nữ cung thủ này thêm nổi bật giữa sân bắn. Trước khi trở thành diễn viên, người đẹp sinh năm 1999 từng là người mẫu ảnh. Phong cách thời trang của Ngọc Huyền trưởng thành hơn hình ảnh trên phim của cô. Cô từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Thương ngày nắng về", tuy nhiên vai diễn của Ngọc Huyền chưa thực sự ấn tượng. Ngoài Ngọc Huyền, những hình ảnh trên sân bắn của hot girl quê Hà Nam - Phạm Thị Ngọc Ánh cũng từng được cư dân mạng chú ý. Cô nàng diện thiết kế croptop kết hợp với item cạp cao mang đến hình ảnh năng động. Được biết, người đẹp sinh năm 1999 từng lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cũng lọt vào top 5 danh sách Người đẹp Biển, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất. Dù không đạt ngôi vị cao nhất nhưng Ngọc Ánh được đánh giá là thí sinh tiềm năng của cuộc thi. 9X cho biết cô còn đang làm thêm công việc người mẫu ảnh và MC tự do. Do mới theo đuổi con đường MC nên 9X mới tham gia dẫn một số chương trình. Ngọc Ánh chia sẻ cô cũng mong muốn thử sức khả năng của mình trong các vai trò mới như diễn viên, người mẫu nhưng có tới được với nghề hay không còn do cái duyên. Ảnh: FBNV

