Hot girl Hải Dương nổi như cồn sau một đêm nhờ điều này

Cô nàng Nguyễn Thị Minh Duyên là cái tên chẳng còn xa lạ gì với giới trẻ, nhất là những thành viên của một số hội nhóm chuyên chia sẻ về gái xinh. Được biết, hot girl này sinh năm 1998, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương, nhưng vài tháng sau, cô nàng dự định sẽ vào Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Minh Duyên sở hữu nhan sắc ấn tượng với sống mũi tự nhiên cao thẳng, đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút hút bao ánh nhìn. Nhờ vào nét đẹp lai Tây, kết hợp với đôi mắt to tròn long lanh, đôi mi dày, sống mũi cao, làn da trắng,...đã giúp cô nàng thu hút hơn 30 nghìn lượt theo dõi trên Facebook, mỗi bài đăng của hot girl 9x này đều nhận được hàng nghìn lượt like và những bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Công việc chính hiện tại của Minh Duyên là mẫu ảnh tự do, công việc này giúp cô thỏa mãn đam mê cũng như tạo nguồn thu nhập nho nhỏ cho bản thân và bớt phụ thuộc vào cha mẹ. Sở hữu nét đẹp quyến rũ, gợi cảm nên Duyên cảm thấy rất tự tin trước ống kính. Ngay cả trong công việc, nhờ có lợi thế về ngoại hình nên cô nàng dễ dàng hơn trong từng bộ ảnh và cách pose dáng. Cô nàng có sở thích vẽ vời, đánh đàn piano, violin và học tập một số thứ tiếng nhất là tiếng Trung. Minh Duyên cũng được nhận xét là có nét đẹp lai Tây, nhưng thật ra bố mẹ Duyên đều là người Việt Nam. Duyên và em gái may mắn được thừa hưởng nét đẹp tự nhiên của cả bố và mẹ. Nhận được nhiều sự ái mộ lẫn tình cảm từ phía cộng đồng mạng, Minh Duyên cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Và chính đây là nguồn động lực để cô nàng cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Không chạy theo một xu hướng nào, Duyên cảm thấy đồ nào thoải mái thì mặc đồ đấy. Dù cho lựa chọn trang phục gợi cảm hay cá tính thì cô nàng vẫn cực kỳ cuốn hút người đối diện. Cô nàng còn có đam mê với thời trang và ẩm thực. Cô rất thích nấu ăn và hay tự may những sản phẩm như áo, váy,... rồi tự mặc, kết hợp với sneakers và chụp lại. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

