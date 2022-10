Hot girl Hà Nội diện áo mỏng gợi cảm mà vẫn sang

Đặng Trần Khánh Linh (sinh năm 1995) hay còn gọi là “Cô em trendy” là hot girl kiêm người mẫu lookbook đã quá quen thuộc đối với giới trẻ. Mới đây những hình ảnh mà hot girl Hà thành này diện chiếc áo len mỏng màu xanh cốm, phần ngực nối với nhau bằng một sợi dây mảnh khiến nhiều người tò mò. Chiếc áo mà gái xinh này diện khiến netizen cảm tưởng, chỉ cần chủ nhân thở nhẹ 1 cái cũng có thể đứt. Nếu để ý sẽ thấy đây là mốt mà Khánh Linh từng diện vài lần trước đó, chỉ khác về màu sắc và cách mix với chân váy. Sở hữu hình thể mảnh mai, đặc biệt là vòng 1 bé xinh nên khi chọn kiểu áo toang này, Khánh Linh vẫn đẹp đỉnh, không hề phô phang như những ai có vòng ngực đồ sộ. Item này được Khánh Linh nhiều lần lăng xê trước đó. Dù chiếc áo được đánh giá là khó mặc nhưng được người đẹp lên đồ xuất sắc. Khánh Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về style đời thường hút hồn, khiến chị em muốn học hỏi. Cô từng tham gia The Face mùa 2, dù không đạt được thứ hạng cao nhưng Khánh Linh vẫn gây được ấn tượng với giám khảo và người hâm mộ. Sở hữu chiều cao đáng mơ ước – 1m70 cùng đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, Khánh Linh thừa sức mặc đẹp và đỉnh mọi outfit. Khánh Linh vẫn được nhắc đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ IT girls vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại có phong cách thời trang độc đáo và đẳng cấp. Khánh Linh không ngại tiên phong thử nghiệm các item thời trang hot.

