“Hot girl đồng phục” trường NEU khiến netizen điêu đứng vì răng khểnh

Mới đây, bức ảnh chụp một nữ sinh mặc đồng phục thể chất dưới sân trường ngập nắng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng, từ đây mà họ dành tặng cô nàng danh xưng " hot girl đồng phục". Sở hữu nụ cười tỏa nắng với hàm răng khểnh cực duyên, cô nữ sinh thu về hàng nghìn lượt tương tác với nhiều lời bình khen ngợi. Dù chỉ diện đồng phục học thể chất đơn giản nhưng nhan sắc nữ chính hút bộn nút like. "Nữ thần đồng phục" này là Bùi Lê Trà My đến từ Thanh Hóa, đang là sinh viên lớp 62C KTPT, ngành Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh từng là thủ khoa đầu vào của trường THPT Hậu Lộc I, Thanh Hóa. Ngoài ra hot girl NEU còn đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 11, liên tục giữ các chức vụ như lớp trưởng, lớp phó học tập và bí thư lớp từ cấp 3 cho tới Đại học. Nhờ sở hữu sống mũi cao, làn da trắng nên Trà My không cần ăn mặc cầu kì cũng đã thu về bộn nút like. Hiếm có một nữ sinh nào tạo nét đặc biệt như Trà My với chiếc áo đồng phục đơn giản. Phong cách ăn mặc đời thường của cô sinh viên cộp mác Hàn Quốc. Giống nhiều nữ sinh cùng trang lứa, Trà My ưa thích lối mix nữ tính, dễ thương với áo trễ vai và chân váy ngắn nửa đùi. Tuy được biết đến với ngoại hình xinh đẹp, nữ tính nhưng Trà My lại tự nhận không quá tự tin vào vẻ ngoài của mình. Nữ sinh còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường và giành nhiều thành tích học tập đáng nể. Ảnh: FBNV

