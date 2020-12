“Hot girl đồng phục” trường Hutech nhan sắc vạn người mê là ai?

Vũ Thị Phương Chinh (sinh năm 2001, Đắk Nông) hiện đang là nữ sinh viên năm 2, ngành Quản trị kinh doanh của viện Đào tạo Quốc tế, trường ĐH Công nghệ TP HCM (Hutech). Phương Chinh được cư dân mạng ưu ái gọi là " hot girl đồng phục" nhờ vào những hình ảnh diện đồng phục xinh xắn, trong veo. Nàng hot girl 2K nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhan sắc trong veo, ngọt ngào của mình. Trước khi bén duyên với Hutech, Phương Chinh từng có ý định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Tuy nhiên, do một vài lý do riêng, cô bạn tạm gác lại giấc mơ nghệ thuật để lựa chọn hướng đi khác, đó là trở thành sinh viên Quản trị Kinh doanh. Ngoài công việc học tập, gái xinh trường Hutech còn rất tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài trường. Hiện tại, 10X đang là thành viên của CLB Model Hutech. Với chiều cao nổi bật 1m71, nặng 48 kg và số đo ba vòng là 80-59-90, Phương Chinh còn thử sức với vai trò người mẫu tự do và góp mặt trong một số sự kiện thời trang. Vừa xinh đẹp lại có thành tích học tập khá nổi trội nên Phương Chinh thu hút được sự chú ý của bạn cùng giới và khác giới. Được biết Phương Chinh đang thử sức với cuộc thi Miss Hutech 2021. Phương Chinh lọt top 40 và đang cố gắng khẳng định bản thân nhiều hơn để tiến sâu vào vòng trong. Phương Chinh còn có sở thích chụp ảnh, ca hát và đặc biệt mê giày snaeker. 10X cho biết, cô cũng có giày cao gót, sandal… tuy nhiên, giày thể thao vẫn khiến Chinh cảm thấy thoải mái và tự tin nhất.Hot girl trường Hutech luôn gây ấn tượng với người đối diện bởi chiều cao lý tưởng và vóc dáng cân đối. Mọi người xung quanh thường nhận xét Phương Chinh là cô gái vui vẻ, thân thiện và năng động. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nữ sinh từng tặng hoa cho tổng thống Donald Trump 2 năm trước bây giờ ra sao? - Nguồn: SaoStar

