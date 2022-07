Hot girl Đồng Nai xinh đẹp và sành điệu ai cũng phải ngoái nhìn

Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp lai Tây và phong cách thời trang sành điệu, hot girl Ngô Thùy Trâm luôn nhận được cảm tình của mọi người và trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Gái xinh này sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Cô được biết đến với tư cách người mẫu. Ngoài ra cô cũng xuất hiện trong các video ca nhạc.Người đẹp có chiều cao tương đối là 1m67 cùng thân hình mảnh mai. Xinh đẹp, tài năng, hot girl Đồng Nai Thùy Trâm luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Cô từng giành giải nhất cuộc thi The Fashion In Me, giải Nhì cuộc thi thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường năm 2012 và nhiều giải thưởng khác. Tự lập từ năm 11 tuổi, không phụ thuộc gia đình về mặt tài chính và đến nay, Trâm trở thành một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt. Cô bạn xinh đẹp này thường xuyên làm mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang tại Đồng Nai. Với gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1m67, Thùy Trâm luôn đi đầu và tạo ra xu thế thời trang cho cộng đồng mạng. Cô rất chăm chút cho ngoại hình của mình, đặc biệt là mái tóc và phong cách thời trang. Thuỳ Trâm đã biến đổi bản thân với rất nhiều kiểu tóc và màu tóc khác nhau khiến nhiều người choáng ngợp. Thùy Trâm được cộng đồng mạng quan tâm từ những năm học cấp 3. Thùy Trâm cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp lai Tây và phong cách thời trang sành điệu, hot girl Ngô Thùy Trâm luôn nhận được cảm tình của mọi người và trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Gái xinh này sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Cô được biết đến với tư cách người mẫu. Ngoài ra cô cũng xuất hiện trong các video ca nhạc. Người đẹp có chiều cao tương đối là 1m67 cùng thân hình mảnh mai. Xinh đẹp, tài năng, hot girl Đồng Nai Thùy Trâm luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Cô từng giành giải nhất cuộc thi The Fashion In Me, giải Nhì cuộc thi thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường năm 2012 và nhiều giải thưởng khác. Tự lập từ năm 11 tuổi, không phụ thuộc gia đình về mặt tài chính và đến nay, Trâm trở thành một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt. Cô bạn xinh đẹp này thường xuyên làm mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang tại Đồng Nai. Với gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1m67, Thùy Trâm luôn đi đầu và tạo ra xu thế thời trang cho cộng đồng mạng. Cô rất chăm chút cho ngoại hình của mình, đặc biệt là mái tóc và phong cách thời trang. Thuỳ Trâm đã biến đổi bản thân với rất nhiều kiểu tóc và màu tóc khác nhau khiến nhiều người choáng ngợp. Thùy Trâm được cộng đồng mạng quan tâm từ những năm học cấp 3. Thùy Trâm cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV