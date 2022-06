Hot girl đẹp như búp bê đời thực khoe ảnh quá khứ cực “hot“

Đỗ Khánh An (biệt danh An Dâu, TP HCM) là hot girl nổi tiếng Sài thành. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp được ví như búp bê đời thực. Những hình ảnh trên trang cá nhân của gái xinh Sài thành này đã tạo nên sức hút cực lớn nhờ gương mặt xinh như thiên thần và vóc dáng gợi cảm. Mới đây An Dâu chia sẻ loạt hình ảnh thời còn đi học của mình, ngay lập tức những khoảnh khắc này trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Dù là ở quá khứ hay hiện tại, An Dâu vẫn giữ được nét trẻ trung, đáng yêu không khác gì búp bê. Nàng hot girl Sài thành đã sở hữu sắc vóc nổi bật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt tròn to là nét thu hút trên gương mặt của An Dâu. Ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, An Dâu đã nổi tiếng với những bộ ảnh nghệ thuật độc, lạ. Kể từ đó, An Dâu thường được nhắc đến với những biệt danh như: Búp bê đời thực, hot girl Sài thành, cô gái có nhan sắc thiên thần... Cô nàng trước đây gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo. Tuy nhiên sau khi nổi tiếng An Dâu thay đổi phong cách ngoạn mục. Gương mặt vẫn xinh đẹp và ngây thơ như ngày nào nhưng vóc dáng thì gợi cảm bội phần. Hiện tại An Dâu đang có lượng fans khá khủng. Instagram của cô có hơn 512.000 lượt theo dõi. Tuy vậy, hot girl Sài thành khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Cô nàng ít khi chia sẻ về công việc hay tình yêu trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Đỗ Khánh An (biệt danh An Dâu, TP HCM) là hot girl nổi tiếng Sài thành. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp được ví như búp bê đời thực. Những hình ảnh trên trang cá nhân của gái xinh Sài thành này đã tạo nên sức hút cực lớn nhờ gương mặt xinh như thiên thần và vóc dáng gợi cảm. Mới đây An Dâu chia sẻ loạt hình ảnh thời còn đi học của mình, ngay lập tức những khoảnh khắc này trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Dù là ở quá khứ hay hiện tại, An Dâu vẫn giữ được nét trẻ trung, đáng yêu không khác gì búp bê. Nàng hot girl Sài thành đã sở hữu sắc vóc nổi bật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt tròn to là nét thu hút trên gương mặt của An Dâu. Ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, An Dâu đã nổi tiếng với những bộ ảnh nghệ thuật độc, lạ. Kể từ đó, An Dâu thường được nhắc đến với những biệt danh như: Búp bê đời thực, hot girl Sài thành, cô gái có nhan sắc thiên thần... Cô nàng trước đây gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo. Tuy nhiên sau khi nổi tiếng An Dâu thay đổi phong cách ngoạn mục. Gương mặt vẫn xinh đẹp và ngây thơ như ngày nào nhưng vóc dáng thì gợi cảm bội phần. Hiện tại An Dâu đang có lượng fans khá khủng. Instagram của cô có hơn 512.000 lượt theo dõi. Tuy vậy, hot girl Sài thành khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Cô nàng ít khi chia sẻ về công việc hay tình yêu trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News