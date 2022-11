Hot girl Buôn Ma Thuột giống mỹ nhân đẹp nhất Philippines giờ ra sao?

H Duyên B'krông sinh năm 1999 "nổi đình nổi đám" bởi sở hữu ngoại hình gương mặt giống hệt "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera. Mang dòng máu thuần Việt nhưng hot girl người Buôn Ma Thuột được nhiều người nhận xét sở hữu nét đẹp quyến rũ lai Tây khi có sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi dày, lông mày rậm và đôi mắt nâu sắc sảo. Do thường xuyên bị nhầm lẫn là con lai, H Duyên B'krông luôn phải khẳng định: “Tôi đi đâu cũng gặp câu hỏi quen thuộc là có phải con lai hay không, hỏi tôi có phẫu thuật thẩm mỹ không,... Nhưng tôi khẳng định mình là người Ê-đê và mặt cũng nguyên bản 100%, chưa chỉnh sửa gì." Không chỉ có ngoại hình "nổi bần bật", H Duyên B'krông còn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi gu thời trang thời thượng và sang chảnh. Theo đuổi phong cách trưởng thành và quyến rũ, H Duyên Bkrông dành sự ưu ái cho các gam màu trung tính với những item đơn giản, thoải mái cho việc di chuyển khi "lên đồ" xuống phố. Chính vì thế, những bộ ảnh mới mang phong cách đường phố của "hot girl Buôn Ma Thuột" đều nhận được lượt "bão like" từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, "bản sao Việt của Marian Rivera" cũng gây chú ý nhờ sự thông minh trong việc lựa chọn layout makeup khoe triệt để những đường nét nổi bật của mình. Trên trang cá nhân, "hot girl Buôn Ma Thuột" chăm chỉ đăng tải những hình ảnh xinh đẹp của bản thân. Trong từng khung ảnh, cô nàng sinh năm 1999 nhận nhiều lời khen "có cánh" cho nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng gu thời trang quyến rũ không thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào. Trong nửa đầu năm 2022, H Duyên B'krông gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Tuy nhiên, cô nàng khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 30. Chia sẻ về quyết định dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, H Duyên B'krông cho hay: “Em thấy Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 là một sân chơi bổ ích và thú vị. Cuộc thi này không chỉ tìm một cô gái đẹp đơn thuần mà còn tôn vinh bản sắc văn hoá, sự khác biệt thú vị của 54 dân tộc anh em Việt Nam. Hơn nữa, “thần tượng” của em lại là Đại sứ đồng hành – thành viên BGK cuộc thi thì em càng có lí do ghi danh tham dự cuộc thi”. Với đam mê múa từ nhỏ, H Duyên B'krông mơ ước trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Thi thoảng, hot girl này đảm nhận vai trò làm mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang.

