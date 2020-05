Hot girl 10X Sài thành thoát mác gái ngoan dần lộ rõ vẻ quyến rũ

Được mệnh danh là cô nàng nữ thần xinh nhất Instagram, Bâu hay Nguyễn Ngọc Phương Vy chính là một trong những hot Instagramer đến thời điểm này. Hot girl Sài thành tên Bâu sở hữu số lượng người follow đáng ngưỡng mộ: 385.000 người với nhiều kênh bán hàng online cũng có lượng follow cao ngất ngưỡng. Nếu theo dõi Instagram của Bâu, bạn sẽ thấy cô nàng hot girl Việt này dạo gần đây khá trưởng thành, đáng kể nhất là chăm up ảnh quyến rũ trên Instagram. Chứng kiến sự dịch chuyển phong cách của Bâu, nhiều dân mạng không tiếc lời khen mà để lại dưới những bức ảnh của cô nàng, điển hình như "vừa xinh lại còn xinh hết phần thiên hạ.". Những bức hình này của Bâu khiến CĐM "xịt mũi" vì quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ. Lý giải cho sự nổi tiếng của Bâu, cô nàng đã gây bão ở rất nhiều những fanpage chuyên “săn lùng” trai xinh gái đẹp. Những cái title bài viết về Bâu như "Ơn trời, nữ sinh hot nhất trường Nguyễn Chí Thanh đây rồi", "Hot girl 10X được truy lùng ráo riết nhất"… Phải thừa nhận rằng, ngày càng khiến thông tin và hình ảnh về Bâu phủ sóng nhiều nơi hơn. Chính điều này cũng giúp cô bạn thành công trong công việc bán hàng cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật của mình. Trên Instagram, Facebook Bâu nhận được lượt like cực khủng cùng rất nhiều lời khen “có cánh” như “nữ thần góc nghiêng”, “nữ sinh thiên thần”. Trong số những cựu học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Bâu là một trong những nữ sinh có nhan sắc nổi bật nhất. Bâu may mắn sở hữu sống mũi cao thẳng, nụ cười răng khểnh khiến bao chàng trai "lụy tim". Bên cạnh đó, làn da trắng sáng mịn màng, mái tóc dài đen mượt, giọng nói của Bâu cũng cực kỳ ngọt ngào. Đây cũng được cho là điểm cộng khiến cô nàng hot girl ngày càng nổi tiếng trong thế giới mạng. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Bâu | Lười học nhưng vẫn GIÀU nhờ kinh doanh bằng vốn tự có - Nguồn: Youtube

