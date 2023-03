Hội rich kid 2000 đặt bàn cân, vừa giỏi vừa giàu khó ai bì

Nổi bật trong hội rich kid 2K là cô gái Nguyễn Châu Anh, thường gọi là Chao, sinh năm 2003. Cô nổi bởi các clip về cuộc sống cá nhân khá sang chảnh trên mạng xã hội TikTok. Cũng như nhiều cậu ấm cô chiêu khác, Chao cũng rất yêu thích các món hàng hiệu. Nữ rich kid sở hữu ngoại hình xinh xắn, thành tích học tập đáng nể cùng cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước. Nhưng điều khiến cô gái này nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người chính là Chao tự lập kiếm tiền mua những món đồ mình thích. Xinh đẹp, có tài năng kinh doanh, Chao còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể. Cuối năm 2020, Chao hãnh diện thông báo nhận được học bổng từ Đại học New York - một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất nước Mỹ. Ngoài ra cô từng khoe bảng điểm toàn A, chứng minh lực học siêu đỉnh của mình. Không riêng gì Chao, cô gái Jenny Huỳnh (sinh năm 2005), tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy cũng là nhân vật nổi tiếng nhờ vừa giàu, vừa giỏi.Ái nữ 2K sở hữu thành tích học tập “đỉnh chóp” với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, bảng điểm đạt A các môn. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có thế nhưng Jenny Huỳnh cũng tự kiếm tiền từ bé. Theo thống kê từ chuyên trang Social Blade, mỗi tháng, thu nhập của Jenny Huỳnh có thể dao động từ 6,1 nghìn USD đến 97,5 nghìn USD (139 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng). Hoàng Kiều Yến là nàng tiểu thư khá kín tiếng trong hội rich kid Việt, cô gây chú ý trên MXH bởi vừa xinh đẹp, nóng bỏng lại có cuộc sống xa hoa. Được biết, Hoàng Kiều Yến (sinh năm 2000) là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế. Cô được biết đến là rich kid sinh ra trong gia đình kinh doanh về khách sạn, nhà hàng có tiếng tại Quảng Bình. Kiều Yến không ngần ngại chia sẻ những món đồ hiệu mình sở hữu từ Gucci, Hermes, Chanel đến Louis Vuitton trên mạng xã hội. Trong dàn rich kid Việt không thể không nhắc đến cô gái Trà My, gây ấn tượng với ngoại hình dễ thương, ngọt ngào cùng với “giao diện” long lanh ngập đồ hiệu. Trà My hiện đang theo học tại trường Đại học RMIT. Ngoài ra, cô nàng cũng vừa khởi nghiệp với một cửa hàng mỹ phẩm để thực hiện ước mơ kinh doanh đã ấp ủ từ lâu. Trà My luôn nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân trong công việc kinh doanh, không ỷ lại gia thế của gia đình. Ảnh: FBNV

