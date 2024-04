Hội gái xinh phớt lờ lệnh cấm, ăn mặc phản cảm ở lễ hội té nước

Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan đang là sự kiện đang thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách ở các nơi tham gia. Bên cạnh những nghi lễ truyền thống như đổ nước vào tay người già, dùng nước tắm cho tượng Phật, các thanh niên nam nữ còn thoải mái té nước vào nhau bằng súng phun nước để cầu chúc may mắn, hạnh phúc, một năm trọn vẹn. Songkran cũng là dịp mà các cô gái thoải mái mặc những trang phục mà mình yêu thích, điển hình như những chiếc quần ngắn, áo bra, đồ bơi để phù hợp với tính chất của lễ hội. Nhưng cũng vì thế có nhiều trường hợp diện đồ quá hở, gây phản cảm ở lễ hội té nước Songkran Thái Lan. Để đảm bảo an ninh cũng như tránh xảy sự cố cho khách du lịch, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cấm người tham gia lễ hội mặc các trang phục gợi cảm quá mức. Nếu các cô gái diện những bộ đồ thiếu lịch sự hoặc nam thanh niên cởi trần ra phố đều bị yêu cầu rời khỏi khu vực diễn ra lễ hội. Tại lễ hội Songkran 2024, trên đường phố Thái Lan vẫn ngập tràn hình ảnh các cô gái diện áo bơi nhỏ xíu, quần 20cm,... - những món đồ vốn dĩ chỉ được mặc khi đi biển, hoặc những trang phục mỏng, ướt sũng nước, khoe tối đa đường cong cơ thể. Việc cấm người dân mặc đồ ngắn, hở tham gia lễ hội té nước được cho là điều cần thiết để duy trì truyền thống và văn hóa của lễ hội, cũng như việc hắt nước vào tượng Phật. Ngoài ra, có một số người cho rằng, điều luật cấm mặc đồ phản cảm là đúng đắn, một phần để bảo vệ phụ nữ tránh bị xâm hại tại lễ hội Songkran. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với quan điểm trên. Trước đó, trên mạng xã hội Twitter tại Thái Lan, dòng hashtag #DontTellMeHowToDress và #TellMenToRespect đã nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm. Đây được coi như một cú đáp trả mạnh mẽ từ phái nữ sau khi điều luật trên được đưa ra. Việc diện trang phục ngắn ở lễ hội Songkran không phải là lý do để một tập thể thích đổ vấy cho phụ nữ vì lỗi lầm không phải của họ.

