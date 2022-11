Hội con gái ở nhà một mình và loạt hành động "quái đản"

Nhà có bàn ghế đàng hoàng nhưng không thích ngồi cho lắm. Ở nhà một mình, hội chị em thích ngồi đâu thì ngồi. Lười biếng luôn là động lực cho những sáng tạo và đây là một điển hình. Nết ngồi chỉ xuất hiện những lúc ở nhà một mình. Mỗi năm lại phải sửa tủ lạnh đôi ba lần và lý do không khác đó là khi con gái ở nhà một mình. Nghe bảo con gái phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, em đây không đi mà chỉ lướt thôi Lý do có những cô gái không bao giờ thích mặc váy hoá ra là do dáng ngồi bá đạo này. Ngồi xếp bằng hay bắt chéo chân cũng không thoải mái bằng vậy nên co giò lên cho rảnh. Một khi đã nằm thì đừng hòng ai kéo em dậy được, dù là cơn khát nước Cao thủ trong việc tranh thủ ăn trước giờ học Luôn đo xem vòng 1 bên nào to hơn. 1001 câu hỏi tại sao luôn được chị em đặt ra khi ở một mình.

