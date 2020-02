Học vợ chồng Duy Mạnh, vợ chồng Phan Văn Đức cũng làm vlog như ai

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Văn Đức đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc anh tặng quà Valentine cho vợ. Đây là 14/2 đầu tiên mà cả hai bên nhau nên nam cầu thủ muốn dành tặng bất ngờ cho nửa kia. Để chuẩn bị cho Valentine, Văn Đức nói dối vợ là không về nhưng thực ra là cố tập xong sớm để đi mua hoa, quà tặng vợ. Thấy chồng ôm món quà "siêu to khổng lồ", Nhật Linh không khỏi bất ngờ. Bên cạnh hoa, nam cầu thủ còn mua cả nhẫn và dây chuyền tặng vợ. Không lâu sau khi chia sẻ, clip đã thu hút 28 nghìn lượt like và gần 1 nghìn bình luận. Với lượt tương tác khủng trong clip đầu tiên này thì vợ chồng Phan Văn Đức hoàn toàn có thể nối gót vợ chồng Duy Mạnh, lập kênh Youtube riêng và đăng tải clip về cuộc sống hàng ngày. Ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2020 vừa qua, Văn Đức và Nhật Linh chính thức về một nhà chỉ sau vỏn vẹn 5 tháng yêu nhau. Ngay trong tối cùng ngày, vợ cầu thủ vui mừng thông báo cô đã mang thai con đầu lòng. Trong đám cưới, nhan sắc Nhật Linh cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi khác xa những tấm hình được cô đăng tải trên mạng. Theo đó cô nàng có hàm vuông, khuôn mặt thô chứ không hề V-line, thon thả. 5 tháng yêu nhau nhưng cặp đôi liên tục dính phải những tin đồn không hay. Nhật Linh từng cáu gắt, lên mạng xã hội yêu cầu cộng đồng mạng để vợ chồng được yên, có một tình yêu bình thường. Sau khi kết hôn, Nhật Linh trở thành vợ đảm. Hot girl thường xuyên chia sẻ hình ảnh chuẩn bị cho mâm cơm gia đình, chờ chồng đi tập cùng CLB về. Vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo, cô nàng nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Võ Nhật Linh (SN 1997, quê Nghệ An) từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "hot girl mầm non". Trong thời gian yêu nhau với Phan Văn Đức, cô từng "dính phốt" phá thai như cơm bữa, phải chuyển trường vì bị ném mắm tôm, quỵt tiền,.... Mới đây, Nhật Linh cho biết cô có mối quan hệ chị em thân thiết với bạn gái tin đồn của Quang Hải là Huyền My. Xem thêm clip: Đỗ Kim Phúc , Đỗ Duy Nam đi dự đám cưới Phan Văn Đức ĐT Việt Nam - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Văn Đức đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc anh tặng quà Valentine cho vợ. Đây là 14/2 đầu tiên mà cả hai bên nhau nên nam cầu thủ muốn dành tặng bất ngờ cho nửa kia. Để chuẩn bị cho Valentine, Văn Đức nói dối vợ là không về nhưng thực ra là cố tập xong sớm để đi mua hoa, quà tặng vợ. Thấy chồng ôm món quà "siêu to khổng lồ", Nhật Linh không khỏi bất ngờ. Bên cạnh hoa, nam cầu thủ còn mua cả nhẫn và dây chuyền tặng vợ. Không lâu sau khi chia sẻ, clip đã thu hút 28 nghìn lượt like và gần 1 nghìn bình luận. Với lượt tương tác khủng trong clip đầu tiên này thì vợ chồng Phan Văn Đức hoàn toàn có thể nối gót vợ chồng Duy Mạnh, lập kênh Youtube riêng và đăng tải clip về cuộc sống hàng ngày. Ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2020 vừa qua, Văn Đức và Nhật Linh chính thức về một nhà chỉ sau vỏn vẹn 5 tháng yêu nhau. Ngay trong tối cùng ngày, vợ cầu thủ vui mừng thông báo cô đã mang thai con đầu lòng. Trong đám cưới, nhan sắc Nhật Linh cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi khác xa những tấm hình được cô đăng tải trên mạng. Theo đó cô nàng có hàm vuông, khuôn mặt thô chứ không hề V-line, thon thả. 5 tháng yêu nhau nhưng cặp đôi liên tục dính phải những tin đồn không hay. Nhật Linh từng cáu gắt, lên mạng xã hội yêu cầu cộng đồng mạng để vợ chồng được yên, có một tình yêu bình thường. Sau khi kết hôn, Nhật Linh trở thành vợ đảm. Hot girl thường xuyên chia sẻ hình ảnh chuẩn bị cho mâm cơm gia đình, chờ chồng đi tập cùng CLB về. Vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo, cô nàng nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ. Võ Nhật Linh (SN 1997, quê Nghệ An) từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "hot girl mầm non". Trong thời gian yêu nhau với Phan Văn Đức, cô từng "dính phốt" phá thai như cơm bữa, phải chuyển trường vì bị ném mắm tôm, quỵt tiền,.... Mới đây, Nhật Linh cho biết cô có mối quan hệ chị em thân thiết với bạn gái tin đồn của Quang Hải là Huyền My. Xem thêm clip: Đỗ Kim Phúc , Đỗ Duy Nam đi dự đám cưới Phan Văn Đức ĐT Việt Nam - Nguồn: Youtube