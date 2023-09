Hoa khôi bóng chuyền ngày càng xinh đẹp khi lấn sân thi hoa hậu

Mới đây, " hoa khôi bóng chuyền" Nghệ An Nguyễn Ngân Hà gây chú ý khi xuất hiện trong show "Tinh hoa cố đô" với trang phục áo dài do Thạch Linh thiết kế, lấy cảm hứng sáng tạo từ danh lam thắng cảnh, văn hoá lịch sử đậm chất Ninh Bình. Nguyễn Ngân Hà được khen ngợi vì thần thái cuốn hút, bước đi catwalk uyển chuyển, dứt khoát. Qua một vài khoảnh khắc gần đây, netizen nhận xét nhan sắc người đẹp thăng hạng so với thời điểm bắt đầu thi hoa hậu. Cô có sự tiến bộ rõ rệt trong lối trình diễn cũng như phong thái tự tin, tỏa sáng hơn trên sàn runway. Ngân Hà nhận được nhiều lời mời làm người mẫu trình diễn thời trang sau khi thi nhan sắc. Chẳng những sở hữu gương mặt thanh tú, Ngân Hà còn có vóc dáng săn chắc cùng số đo 3 vòng lý tưởng 83-62-96 (cm), chiều cao 1m70. Cô từng giành danh hiệu “Hoa khôi bóng chuyền” của “Giải bóng chuyền Khối sinh viên đại học, cao đẳng và Khối lực lượng Vũ trang – Liên kết, kết nghĩa năm 2022” (TP. Đà Nẵng). Bên cạnh bóng chuyền, cô còn có niềm đam mê với bộ môn bóng đá. Sau Miss World Vietnam 2023, Ngân Hà trở thành cái tên được nhiều nhà thiết kế mời trình diễn trong BST của mình nhờ nét đẹp đậm chất Á Đông. Hoa khôi bóng chuyền Nghệ An gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng vóc dáng cao ráo. Người đẹp cũng từng thu hút ống kính truyền thông trên thảm đỏ nhờ sắc vóc. Hoa khôi Nghệ An quyến rũ hơn thời điểm thi hoa hậu, vóc dáng đẹp từng centimet. Ảnh: FBNV

