Hết sinh nhật mới đăng ảnh, hot girl Trần Thanh Tâm khoe độ ngầu

Xuất hiện trong bộ ảnh chào tuổi mới "muộn", hot girl Trần Thanh Tâm diện bộ đồ liền thân màu đen cực ngầu. Viết trên trang cá nhân, Trần Thanh Tâm để lại dòng trạng thái: "Hết sinh nhật rồi mới up hình". Phía dưới bài viết, nhiều netizen cũng để lại lời chúc thành công tuổi mới với hot girl TikTok - Trần Thanh Tâm. Nhưng trước đó, netizen cũng đoán được sắp tới Trần Thanh Tâm khi cô nàng liên tục "nhá hàng" với hàm ý sắp đến ngày chào tuổi mới của bản thân. Điển hình như cách đây 3 tuần, Trần Thanh Tâm có đăng tải loạt ảnh chụp trong studio với những chiếc ruy-băng đầy màu sắc kèm dòng trạng thái: "Hey Everyone, It’s My Birthday" (dịch: Xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật của tôi). Là một trong những hot TikToker đình đám bởi những video dễ thương nhưng cũng không kém phần gợi cảm trên mạng xã hội, hot girl Trần Thanh Tâm mỗi khi xuất hiện đều thu hút sự chú ý. Mỗi lần xuất hiện, hot girl Trần Thanh Tâm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chỉn chu của bản thân. Qua đó, netizen không khỏi xuýt xoa trước gương mặt cuốn hút được make up kỹ lưỡng, làn da không tì vết. Thanh Tâm bất ngờ nổi tiếng qua đoạn TikTok khi cô chia sẻ với nội dung thả thính: "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ cần cậu cơ" hay "Anh ơi gió đông cận kề, bao nhiêu lớp áo chẳng bằng… love anh". Với những clip "thả thính" cực chất lại xinh đẹp và có giọng nói ngọt ngào nên Thanh Tâm đã ghi điểm ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên sau đó, không ít lần nàng hot girl này dính phải "gạch đá" từ dư luận khi có những phát ngôn bị đánh giá thiếu chuẩn mực. Đáp trả lại những bình luận tiêu cực từ netizen, Thanh Tâm từng cho biết: “Mình cảm thấy rất bình thường và không quan tâm cho lắm. Đơn giản vì mình không làm hại ai và sống thật với con người của mình. Thay vì thời gian để tâm vào những thứ không đâu thì mình lại dành thời gian đó nhiều hơn cho bản thân và gia đình. ”

