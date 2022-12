Hé môi cười, gái xinh Hà thành cũng hút triệu fan là ai?

Nguyễn Liên Hương là hot girl đang nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Gái xinh Hà thành còn được biết tới là một hot TikToker, một mẫu ảnh khá có tiếng tăm. Liên Hương sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô từng gây chú ý khi chỉ cần nở một nụ cười thu về 10 triệu lượt xem. Để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, hot girl Hà thành này đã dự thi The Face Vietnam. Vẻ đẹp ngọt ngào đời thực của cô được giám khảo Nam Trung nhận xét là ấn tượng hơn cả trên hình. Nhan sắc trong trẻo tuổi 19 của Hương Liên nhận được vô vàn lời khen từ khán giả The Face. Gương mặt xinh đẹp của Liên Hương cũng được khán giả nhận định là tiệm cận với tiêu chí tìm kiếm quán quân của The Face Vietnam. Là một mẫu ảnh thời trang, Liên Hương luôn quan tâm tới việc duy trì vóc dáng. Cô nàng gây sốt cộng đồng mạng bởi sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thân hình gợi cảm khiến netizen không thể rời mắt. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm, không khó để Hương Liên chinh phục được nhiều loại hình trang phục và trở nên hoàn hảo với nhiều concept hình ảnh khác nhau. Cô nàng trở nên nổi bật, thu hút được gần 20 ngàn lượt theo dõi trên trang facebook cá nhân. Trong tương lai, Liên Hương sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp làm mẫu ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV

