Hé lộ danh tính du khách diện áo dài phản cảm ở Hội An

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bức xúc trước hình ảnh một nữ du khách người nước ngoài thản nhiên diện áo dài phản cảm tại phố cổ Hội An. Cụ thể, khi đi chơi thuyền trên sông Hoài, Hội An, người này đã chụp những hình ảnh với tư thế khoe nguyên vòng 3, đáng chú ý hơn nữ du khách này còn diện lên mình chiếc áo dài phản cảm. Ngay sau khi hình ảnh và hành động phản cảm của nữ du khách trên được đăng tải, đã khiến cộng động mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã tìm ra danh tính nữ du khách trên. Tìm hiểu mới biết, nhân vật gây phẫn nộ trên chính là người mẫu người Malaysia tên Siew Pui Yi (sinh năm 1998). Siew Pui Yi được biết đến như một người mẫu thời trang, ngôi sao Instagram và trang cá nhân của cô gái này thu hút tới 17,3 triệu lượt follow. Trên trang cá nhân của mình, Siew Pui Yi thường xuyên đăng tải những thước hình nhạy cảm, khoe thân với vô vàn tư thế phản cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi "nóng mắt". Siew Pui Yi bắt đầu sự nghiệp từ năm 2014 bằng việc đăng tải những bức hình gợi cảm lên mạng xã hội. Quay trở lại với những hình ảnh của Siew Pui Yi đăng tải tại Hội An, nó đã tạo ra một làn sóng tức giận khi cô nàng làm xấu đi hình ảnh của tà áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam. Ngoài Hội An, Siew Pui Yi còn khoe nhiều ảnh check-in tại các điểm du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam. Siew Pui Yi cũng từng đại diện cho Malaysia tham dự một cuộc thi sắc đẹp tại Hong Kong, may mắn dành vị trí thứ 3. Hiện tại, Pui Yi hoạt động với tư cách là một Youtuber, người mẫu trên các nền tảng mạng xã hội.

