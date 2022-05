Hậu sinh con, vợ Phan Thành khoe nhan sắc netizen khen hết lời

Primmy Trương kể từ khi về chung một nhà với thiếu gia Phan Thành, cô luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, công chúng. Thiên kim tiểu thư Sài Thành từng giấu nhẹm chuyện bầu bí, mãi về sau, khi đã sinh con được 1 tháng mới công khai mẹ tròn con vuông. Sau sinh 1 tháng, vợ thiếu gia Phan Thành còn khá mũm mĩm nhưng vẫn rất tươi tắn công khai con trai đầu lòng cho người hâm mộ.Primmy Trương từ trước khi làm dâu hào môn đã là người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc làm mẫu, trình diễn thời trang, KOLs review mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da. Do đó, không giống như suy nghĩ của số đông, khi làm dâu gia tộc giàu có, Primmy Trương có phong cách làm đẹp rất "xì tin" và hiện đại. Primmy Trương chẳng ngại món tẩy tóc, gẩy light xanh màu chói lọi và ăn mặc rất thời thượng xuống phố. Bà mẹ 1 con gây ấn tượng tuyệt đối với màu tóc vô cùng cá tính. Trước đây, cô đã từng tẩy và nhuộm ombre màu xanh blue berry. Khi con trai được nhiều tháng tuổi cứng cáp, người đẹp đã tự tin làm đẹp với tóc màu. Mới đây, chuyên gia trang điểm ruột của Primmy Trương vừa hé lộ hình ảnh mẹ bỉm sữa xúng xính váy áo đi sự kiện ngay lập tức gây sốt. Từ bộ cánh cho tới gout trang điểm, làm tóc, Primmy Trương xinh đẹp không nói nên lời dù chỉ tút tát nhẹ nhàng. Phong cách trang điểm này của bà xã Phan Thành có chút khác biệt ở phần mắt được gắn phấn nhũ hạt lớn, giúp đôi mắt long lanh. Primmy Trương vốn sở hữu đường nét hài hòa, tuy nhiên, đôi mắt cô lại khá nhỏ. Dẫu vậy, người đẹp chưa bao giờ phải nhờ cậy đến sự can thiệp của lens mắt. Thay vào đó, cô nàng kích mí và kéo dài đuôi mắt, hạn chế đánh phấn tối màu ở mi mắt dưới tạo cảm giác mắt to hơn. Tùy thuộc vào trang phục diện mà Primmy Trương sẽ thay đổi màu son và màu má cho phù hợp. Cách trang điểm mắt cũng vậy, tuy nhiên, không có quá nhiều sự thay đổi. Đôi lúc, cô còn áp dụng kĩ thuật mở góc mắt để kéo dài đôi mắt, tạo nét quyền quý, trang nghiêm. Khi đã tìm được cho mình layout make up phù hợp, Primmy Trương dường như cứ vậy áp dụng cho mình ở mọi trang phục khác nhau. Lối trang điểm của người đẹp không quá kịch tính cũng không sương sương như Hàn Quốc mà hài hòa và tôn lên được hết nét đẹp bản thân.

