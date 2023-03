Hậu lùm xùm với Jack, gái xinh Thiên An làm gì để nuôi con?

Thiên An sau khi sinh con gái đầu lòng đã nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Sao nữ MV Sóng gió liên tục xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Gương mặt được phủ sóng nhiều nơi giúp hot girl Thiên An nâng cao danh tiếng. Bên cạnh đó, với ngoại hình xinh đẹp, cô nàng còn là nhân vật được các nhãn hàng tin tưởng lựa chọn để quảng bá. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thiên An nay còn tự làm chủ, kinh doanh online. Điều này giúp hot girl sinh năm 1998 có thêm thu nhập để nuôi dưỡng con gái đầu lòng. Trước đó, Thiên An từng chia sẻ về khoản trợ cấp cho con gái từ bố ruột đã ngưng từ lâu. Thiên An từng nói: "Về phần tiền chu cấp mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu... Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 - 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình 'bạn ấy' đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa". Gái xinh Thiên An cho biết thêm. Mang thai nhiều vất vả, Thiên An sau sinh còn gặp nỗi lo về sự thay đổi ngoại hình. Nữ diễn viên rụng tóc nhiều và xuất hiện vết rạn ở bụng. Tuy nhiên, hiện tại, Thiên An vẫn tự tin với vóc dáng nuột nà, thường xuyên diện trang phục cắt xẻ. Trải qua hành trình sinh con và khoảng thời gian đầu làm mẹ, Thiên An nay càng vững vàng tinh thần hơn. Thiên An kiêm nhiều công việc để ái nữ được sống đủ đầy. Thiên An sở hữu đôi chân dài nuột nà. Mỹ nhân sinh năm 1998 thả dáng quyến rũ trong outfit cắt xẻ.

