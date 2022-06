Hậu chia tay đại gia Đức Huy, gái xinh An Giang ngày càng hở bạo

Sau khi chuyện tình với đại gia Đức Huy giang dở, Cẩm Đan ngày càng được chú ý khi nhan sắc không ngừng nâng tầm. Nếu theo dõi trang cá nhân của Cẩm Đan, từ khi đường ai nấy đi với doanh nhân Đức Huy, cô nàng chăm chỉ khoe những bức ảnh hở bạo. Mới đây nhất, Cẩm Đan đăng tải những bức ảnh diện đồ bikini màu trắng khiến bao trái tim cô đơn phải xốn xang. Với bộ đồ này, gái xinh An Giang khoe trọn được đường cong điểm 10 của mình. Cách đây chưa lâu, Cẩm Đan cũng không ngại khoe body khi diện bộ body suit khoét hông cao để lộ vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp. Không chỉ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan còn gây ấn tượng với gu thời trang ngày càng thời thượng. Nhờ lợi thế ngoại hình quyến rũ, Cẩm Dan tự tin lăng xê nhiều xu hướng thời trang hot. Bên cạnh những lời khenvề phong cách ngày càng trưởng thành của cô, một số người cho rằng Cẩm Đan nên tiết chế hơn trong cách ăn mặc, nếu không, sẽ bị mất điểm trong mắt NHM. Không chỉ táo bạo thử sức với gu thời trang quyến rũ, Cẩm Đan còn nhận những lời nhận xét tích cực về việc thay đổi vóc dáng. Theo tìm hiểu, số đo của Cẩm Đan thời gian thi hoa hậu là 83 – 64 – 92 (cm). Hiện tại, số đo của gái xinh đến từ An Giang là 82 – 61 – 93 (cm). Để có được vóc dáng này, Cẩm Đan từng tiết lộ cô không ngừng tập gym kết hợp đi bộ, đạp xe để giúp giảm mỡ thừa hiệu quả. Còn về chuyện tình cảm, sau những ngày tháng lùm xùm chuyện tình với đại gia Đức Huy, Cẩm Đan từng chia sẻ: "Đáng lẽ tôi giữ im lặng vì muốn truyền năng lượng tích cực và không phiền mọi người bởi những thông tin tiêu cực. Tuy nhiên, thời gian qua có quá nhiều tin đồn không chính xác về tôi cũng như những mối quan hệ xung quanh... Để mọi chuyện không đi quá xa, tôi sẽ chỉ lên tiếng duy nhất lần này. Tôi đang độc thân. Nỗi buồn, niềm đau tôi giữ cho riêng mình. Câu chuyện cụ thể ea sao, tôi xin giữ kín, mong mọi người thông cảm. Hiện tôi vui vẻ, tận hưởng cuộc sống độc thân". Gái xinh An Giang cho biết thêm.

