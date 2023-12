Hai nữ MC được cầu hôn xa hoa, nhan sắc đời thường cuốn hút

Phạm Ngọc Hà My là nữ MC được biết đến khi lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa khôi báo chí 2019. Giữa tháng 6/2021, nữ MC Phạm Ngọc Hà My thông báo đã được bạn trai cầu hôn bất ngờ trên máy bay. Nhận màn cầu hôn vừa đặc biệt vừa bất ngờ của Hùng Đinh, Hà My không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Màn cầu hôn đặc biệt của ông xã doanh nhân dành cho Hà My khiến hội chị em ghen tị. Hiện tại, cặp đôi đã chào đón đứa con đầu lòng. Phạm Ngọc Hà My không còn gắn bó với nghề MC, BTV của VTV kể từ ngày sinh con cùng "triệu phú công nghệ”. Không còn làm việc ở VTV, cựu BTV Hà My luôn bận rộn với công việc riêng và chăm sóc con cái. So sánh hình ảnh hiện tại và trước khi lấy chồng, không khó để thấy được dù đã làm mẹ một con, Hà My vẫn ngày càng trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, màn cầu hôn bằng flycam của bạn trai dành cho nữ MC Phạm Hạnh Quyên gây sốt trên MXH. Theo đó, nhiều người liên tục chia sẻ hình ảnh và bàn luận về màn cầu hôn bằng 200 drone (phương tiện bay không người lái), chuyển nhiều màu sắc thành các hình dạng khác nhau trên bầu trời Hà Nội. Nữ chính trong màn cầu hôn này sinh năm 2001, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội - là MC Thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô từng gây chú ý trên mạng xã vào 2 năm trước nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp xinh như Hoa hậu. Hạnh Quyên từng giành giải Miss Photo, Top 5 Hoa khôi Báo chí của cuộc thi Press Beauty 2020. Cô nàng còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73 cùng hình thể chuẩn. Ảnh: Tổng hợp

