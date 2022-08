Hãi hùng cảnh bé gái ngã vào đầu ô tô trên cầu Cửa Hội

Mới đây, mạng xã hội xôn xao một tình huống nguy hiểm xảy ra trên cầu Cửa Hội (nối Nghệ An - Hà Tĩnh). Theo clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại, trong khi tài xế đang di chuyển lên cầu vào buổi tối, bất ngờ một bé gái đang đu bám vào trụ dây văng bỗng nhiên tuột tay ngã nhào xuống đường ngay trước đầu xe. May mắn tài xế di chuyển chậm nên kịp thời đánh lái, tránh được một tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, tình huống này cũng khiến tài xế không khỏi "đứng tim". Đáng chú ý, đoạn clip cũng cho thấy, lúc này có rất nhiều người dân đang ngồi hóng mát trên thành giữa cầu, bất chấp nguy hiểm từ phương tiện di chuyển qua lại. Đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra trên cầu Cửa Hội, bởi đã có nhiều tài xế điều khiển xe ô tô đi qua đây gặp tình huống nguy hiểm tương tự. Cảnh tượng bé gái ngã trên thành cầu Cửa Hội ngay trước mũi xe ô tô. Chứng kiến cảnh tượng này, netizen không khỏi thót tim và buông lời trách móc với người lớn khi không để ý con cái. Trước đó, xuất hiện đoạn clip tài xế điều khiển xe tải đúng làn đường phải thắng gấp khi thấy nhóm hơn 20 người lớn mặc đồng phục hồn nhiên đứng dàn hàng chụp ảnh trên cầu Cửa Hội. Không những thế, nhóm người này còn có 3 chiếc ô tô gồm 1 xe khách và 2 xe ô tô con đỗ chiếm cả 2 làn đường. Rất may tài xế phát hiện và phanh xe kịp thời nên không xảy ra tai nạn. Hình ảnh nam thanh niên trèo lên thanh đỡ cầu Cửa Hội từng bị netizen chỉ trích nặng nề. Hàng dài người dân dừng xe trên cầu Cửa Hội để check-in.

