Hai hot girl "tuổi băm", xinh đẹp và giàu "nứt đố đổ vách"

Trước khi được biết đến với tư cách MC, diễn viên, mọi người từng nhớ đến Sam với tư cách hot girl 9x đời đầu. Không chỉ xinh đẹp, tài năng người đẹp sinh năm 1990 này còn có trong tay khối tài sản lên đến 50 tỷ đồng. Đặc biệt, dù đã ở độ tuổi ngoài 30 nhưng Sam vẫn hết sức trẻ trung, "hack" tuổi. Khó có thể tin cô đã ở tuổi 32 vì vẫn vô cùng trẻ trung. Để có được nhan sắc bị thời gian bỏ quên đó, Sam rất chú ý đến việc chăm sóc da nhất là luôn để da được căng mọng, cung cấp thêm collagen cho làn da. Ngoài ra, hot girl Việt Nam này nói: "Với Sam make up sao cũng được nhưng đã skincare nhất định phải phù hợp. Đắt tiền, nổi tiếng vẫn không bằng phù hợp". Ngoài ra, phong cách thời trang cũng khiến cho ngoại hình của Sam trông trẻ hơn rất nhiều. Nhiều người cho rằng, so với thời điểm mới vào nghề và hiện tại, Sam không hề già đi mà thay vào đó vẫn vô cùng trẻ trung. Mới đây, hot girl Midu cũng vừa đón mừng sinh nhật tuổi 33 của mình. Không chỉ có nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ", người đẹp 8X còn có học vấn cao. Hiện tại, cô là giảng viên của trường Đại học HUTECH. Không chỉ là giảng viên, Midu còn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, ra mắt MV ca nhạc, tham gia các dự án phim hay sự kiện giải trí. Và được mệnh danh là "đại gia chốt đơn bất động sản". Gương mặt trẻ trung với các đường nét nhẹ nhàng luôn khiến cho Midu trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Lúc lên giảng đường hay đời thường, Midu đều được khen là quá trẻ trung, xinh đẹp. Nếu không tiết lộ, ít ai tin cô đã bước sang tuổi 33. Midu là người đẹp hiếm hoi dùy trì được nhan sắc theo chủ nghĩa tự nhiên, nghĩa là không can thiệp dao kéo thẩm mỹ mà hoàn toàn bằng luyện tập.

