Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu xinh ai cũng ngưỡng mộ

May Sitapha là hot girl nổi tiếng người Thái Lan và được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản. Người đẹp này gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình chuẩn chỉnh lại còn thông minh, học giỏi và đặc biệt là sở hữu cơ ngơi đỉnh cao có trị giá cao ngất ngưởng.Gái xinh sinh năm 1990 này từng là du học sinh Thái Lan tại Nhật Bản khi theo học và tốt nghiệp tại Đại học Waseda. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp tới hoàn hảo, Sitapha Uttaburanont có rất nhiều tài lẻ như bơi lội giỏi, giọng hát hay và trong trẻo nên còn có biệt danh là "nàng tiên cá". Từ khi còn đi học thì nhan sắc và thân hình của Sitapha Uttaburanont đã rất nổi bật nên cô thường được mời làm người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hiện tại sau thời gian bôn ba, gái xinh tỷ phú này đã tự xây dựng một thương hiệu làm đẹp riêng, chuyên về mỹ phẩm và thời trang với sản phẩm chủ lực là các loại xà phòng tắm. Liu Yushi gây bão mạng xã hội vì mặc gì cũng đẹp lại thường xuyên check-in ở những nơi sang trọng. So với May Sitapha, phong cách thời trang của Liu Yushi năng động và táo bạo hơn. Người đẹp thích diện những bộ bikini tí hon hay mix & match áo bikini với quần thể thao. Được biết, cô gái Trung Quốc này từng theo học ngành Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, sau đó cô đến Mỹ du học tại Đại học Nam California. Thêm một cô gái vừa có ngoại hình khả ái, có cuộc sống giàu sang và giỏi giang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

