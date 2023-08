Hai bạn gái cầu thủ Việt mặt xinh, mặc đẹp gọi tên ai?

Doãn Hải My là người đẹp từng gây chú ý khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô càng nổi tiếng hơn khi là bạn gái của cầu thủ Việt Đoàn Văn Hậu. Nàng WAG vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội với chương trình chất lượng cao. Ở ngoài đời, Doãn Hải My chuộng gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng mà không kém phần điệu đà. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng người đẹp trường Luật vẫn ghi điểm trong mắt người đối diện vì luôn chọn những hot item tôn dáng. Gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn là thế mạnh của cô gái này mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Sau khi công khai tình cảm với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 rất chăm khoe dáng trên trang cá nhân. Ngoài Hải My, dàn WAG Việt thời gian gần đây mới kết nạp thêm thành viên mới, cô gái này được biết đến là bạn gái của Vũ Văn Thanh. Cô tên là Lê Ngọc Ánh, hiện tại đang sinh sống ở TP.HCM và làm việc ở ngân hàng. Ngoài ra, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Bạn gái Văn Thanh được khen ngợi có gương mặt đẹp, thân hình thon mảnh, cân đối. Ngọc Ánh được nhiều nhãn hàng thời trang để mắt đến và mời làm người mẫu ảnh ngay khi còn là sinh viên. Trên trang cá nhân có hàng chục ngàn lượt theo dõi, bạn gái Văn Thanh thường xuyên khoe vẻ gợi cảm khi mặc bikini. Cũng giống Doãn Hải My, bạn gái Văn Thanh có lợi thế khi sở hữu gương mặt và vóc dáng nổi trội. Ảnh: FBNV, IGNV

