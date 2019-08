Gợi ý muốn lấy chồng, 9X bị mẹ mắng té tát: “Đừng điên, khổ lắm”

Không bị thúc giục tính chuyện chồng con như nhiều bạn nữ cùng lứa khác, Lưu Hải Hậu (23 tuổi, Hải Phòng) may mắn có được người mẹ trẻ trung và tâm lý. Với mẹ Hậu, con gái chỉ nên lấy chồng khi đã qua tuổi 30 và chơi đủ, trải nghiệm đủ. Hậu và mẹ thường nói chuyện qua Messenger do 9X đang làm việc tại Hà Nội. Thi thoảng, Hậu “đòi” kết hôn nhưng không nhận được sự đồng ý của mẹ vì "lấy chồng khổ lắm". Có khi còn bị mẹ mắng té tát vì “thời này mà máu lấy chồng”. Mẹ của 9X Hải Phòng còn gửi cô đoạn clip trên mạng về việc lấy chồng khổ thế nào để “dằn mặt” con gái với lời khuyên: “Nghe lời mẹ mới tốt”. "Đòi" lấy chồng và rồi Hậu sẽ nhận được những lời than ôi như thế này từ mẹ. Được biết, Hậu hiện đang làm việc tại một trung tâm tiếng Nhật. Cô từng được lên báo vì thường xuyên đi du lịch một mình. 9X đã từng vi vu tới nhiều địa danh: Đà Nẵng, Lý Sơn, Nha Trang... Mẹ của Hậu cũng là người có phong cách trẻ trung, phóng khoáng và có cùng sở thích đi du lịch với con gái

Không bị thúc giục tính chuyện chồng con như nhiều bạn nữ cùng lứa khác, Lưu Hải Hậu (23 tuổi, Hải Phòng) may mắn có được người mẹ trẻ trung và tâm lý. Với mẹ Hậu, con gái chỉ nên lấy chồng khi đã qua tuổi 30 và chơi đủ, trải nghiệm đủ. Hậu và mẹ thường nói chuyện qua Messenger do 9X đang làm việc tại Hà Nội. Thi thoảng, Hậu “đòi” kết hôn nhưng không nhận được sự đồng ý của mẹ vì "lấy chồng khổ lắm" . Có khi còn bị mẹ mắng té tát vì “thời này mà máu lấy chồng”. Mẹ của 9X Hải Phòng còn gửi cô đoạn clip trên mạng về việc lấy chồng khổ thế nào để “dằn mặt” con gái với lời khuyên: “Nghe lời mẹ mới tốt”. "Đòi" lấy chồng và rồi Hậu sẽ nhận được những lời than ôi như thế này từ mẹ. Được biết, Hậu hiện đang làm việc tại một trung tâm tiếng Nhật. Cô từng được lên báo vì thường xuyên đi du lịch một mình. 9X đã từng vi vu tới nhiều địa danh: Đà Nẵng, Lý Sơn, Nha Trang... Mẹ của Hậu cũng là người có phong cách trẻ trung, phóng khoáng và có cùng sở thích đi du lịch với con gái