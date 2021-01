Giữa drama “trà xanh”, Thiều Bảo Trâm và Đàm tổng chuẩn tình chị em

Từ đêm qua đến nay, mạng xã hội đang không ngừng xôn xao về nghi vấn cặp đôi Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm rạn nứt vì "người thứ ba". Nguồn cơn bắt đầu từ việc Thiều Bảo Trâm đã mở một bữa tiệc nhỏ cùng hội chị em thân thiết là Linh Ngọc Đàm, hot girl Xoài Non và Tùng Maru. Tại đó, nữ ca sĩ chụp hình chiếc bánh kem với dòng chữ "Be Happy Sister" (Tạm dịch là: Vui vẻ nhé chị gái). Hội bạn cũng chia sẻ lại bức hình kèm lời động viên nữ ca sĩ kèm những chú thích như: "Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh”, đặc biệt nữ streamer Linh Ngọc Đàm còn gay gắt hơn: "Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn". Nếu là người theo dõi và hâm mộ Linh Ngọc Đàm, ai cũng biết mối quan hệ thân thiết của cô với Thiều Bảo Trâm. Cả hai thường xuyên đi chơi, ăn uống, shopping, đi dự sự kiện…cùng nhau và chia sẻ lên trang cá nhân. Vậy nên khi Linh Ngọc Đàm lên tiếng thì ắt hẳn rằng người chị thân thiết Thiều Bảo Trâm của cô phải gặp chuyện thì cô nàng mới gay gắt như vậy. Bên cạnh Linh Ngọc Đàm, hot girl Xoài Non cũng nằm trong hội chị em thân thiết với Thiều Bảo Trâm. Dù không thường xuyên đăng tải ảnh cùng nhau, nhưng qua drama mới đây có thể thấy tình cảm của họ vẫn rất thân thiết. Thiều Bảo Trâm có viết thêm cụm từ "Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh" đã khiến dân mạng tò mò về cụm từ hoàn toàn mới này. Vụ việc khiến dân tình đồn thổi và tìm kiếm những từ khóa hot liên quan. Trong đó, "Hải Tú" là cái tên nghi vấn hàng đầu cho nguyên nhân rạn nứt tình cảm này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Vừa bị chê mặt mộc, Hải Tú lại lộ clip được dàn vệ sĩ hộ tống chỉ để xem chủ tịch biểu diễn - Nguồn: YAN News

