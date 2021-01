Dân tình soi dấu hiệu rạn nứt Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP

Khuya 20/1, drama Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba nổi lên. Cư dân mạng cảm thấy hoang mang, liên tục gọi tên Hải Tú là "trà xanh". Cả Xoài Non, Linh Ngọc Đàm đều có động thái ủng hộ Thiều Bảo Trâm, còn làm lộ chi tiết liên quan đến người thứ ba. Trước drama này, cư dân mạng đã nhanh chóng lục lại toàn bộ động thái của nữ ca sĩ và phát hiện ra rằng, hóa ra cô nàng đã từng có dấu hiệu của một người "thất tình" cách đây không lâu. Cụ thể, Thiều Bảo Trâm đã liên tục ấn like vào nhiều câu như thể hiện sự đồng cảm với những câu nói bị phản bội, buông bỏ tình cảm, cô đơn,... Động thái của Thiều Bảo Trâm được netizen cho rằng giống với những người đang thất tình. Chính vì thế, nhiều người đặt nghi vấn có thể chuyện tình của cặp đôi Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã gặp trục trặc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng có thể Thiều Bảo Trâm chỉ "so deep" và "thả tim" như một thói quen chứ không liên quan đến chuyện tình cảm của cô. Thời gian gần đây, Hải Tú là cô gái có nhiều tương tác với Sơn Tùng trên mạng xã hội. Do đó, cư dân mạng liền suy đoán rằng "trà xanh" được nhiều người đề cập khi chia sẻ story của Thiều Trâm chính là Hải Tú. Nhanh chóng, nàng hot girl của Sơn Tùng đã bị cư dân mạng quy chụp danh xưng "trà xanh" và công kích trên trang cá nhân. Không dừng lại ở việc buông lời miệt thị Hải Tú, anti-fan còn lập hội nhóm anti nữ diễn viên. Chỉ trong một đêm, hàng loạt group dành cho những người không yêu thích Hải Tú mọc lên. Thực hư câu chuyện "trà xanh" trong mối quan hệ Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm vẫn chưa rõ ràng, những lời chỉ trích Hải Tú ngay lúc này đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của cô nàng và nam ca sĩ Thái Bình. Hiện tại drama xuất hiện người thứ ba giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đang trở thành tâm điểm bàn luận của dân mạng. Tuy nhiên mọi thông tin chỉ là lời đồn đoán của dân tình, những người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Thiều Bảo Trâm sẽ làm từ thiện nếu có 10 tỷ đồng - Nguồn: YAN News

