Giảm cân "xịn xò" gái xinh xứ Trung chụp ảnh góc nào cũng mê

Giảm cân là điều mà hội chị em thi nhau hồ hào. Tuy nhiên, số ít trong đó đạt tới thành công và nhận về thành quả xứng đáng như điển hình mới nhất là cô nàng có tên Mông Mông đến từ Trung Quốc. Cụ thể mới đây, Mông Mông đã chia sẻ lại hành trình giảm cân hiệu quả của mình. Trước đây, cô gái Trung Quốc nặng hơn 65kg còn hiện tại, cô duy trì cân nặng ở khoảng 44 - 46kg. Trên thực tế, ngay cả lúc mũm mĩm nhất, Mông Mông vẫn được khen rất nhiều do sở hữu gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn. Trước khi giảm cân thành công, với Mông Mông, nỗi khổ cô gặp phải đó là việc không thể mặc được quần áo điệu đà, không thể xúng xính các trang phục hot trend như các cô gái khác. Bên cạnh đó, cân nặng cũng khiến Mông Mông cảm thấy khá nặng nề, sức khỏe thì bị ảnh hưởng phần nào. Biết tác hại của việc thừa cân, tốt nghiệp đại học xong, Mông Mông bắt đầu lên kế hoạch giảm cân cho mình. Do đặc thù công việc bận rộn, cô nàng không có thời gian để tới phòng tập như mọi người. Khác với mọi người, Mông Mông lựa chọn các khóa tập giảm cân online được thiết kế riêng. Ngoài việc tập tành mỗi khi rảnh rỗi tại nhà, cô nàng cũng tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc như: không uống đồ có ga, có đường; ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, tuyệt đối không ăn khuya; không ăn vặt và không bao giờ ăn quá no... Từng chút từng chút một ép mình vào khuôn khổ, Mông Mông đã thành công chinh phục hành trình giảm cân khó nhằn với số cân nặng giảm được là gần 20kg sau chỉ 8 tháng. Nói hành trình giảm cân của mình, Mông Mông chia sẻ với tờ Zhihu: "Nhiều người bảo tôi gầy đi còn không xinh bằng lúc mập, mọi người có nghiêm túc không vậy? Nhưng dù mọi người nói gì thì tôi cũng không để mình mập trở lại đâu. Tôi thích tôi của hiện tại." Bên cạnh đó, Mông Mông cũng cho biết hành trình giảm cân thành công của mình là nhờ sự kiên trì và cũng là thời gian giúp cô nàng cảm nhận sự mạnh mẽ của bản thân. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Tập gym săn chắc vòng 3 cùng Phi Huyền Trang - Nguồn: SaoStar

