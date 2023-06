Giảm 10kg trong 3 tháng, hot TikToker Linda Ngô như biến thành người khác

Linda Ngô (Ngô Phương Thảo, sinh năm 2000) đang sinh sống ở TP.HCM, cùng chồng làm sáng tạo nội dung trên MXH. Hiện tại, kênh YouTube của vợ chồng Linda - Phong Đạt đang có 860 nghìn người theo dõi và con số này ở TikTok là 5,2 triệu. Linda Ngô từng nặng 59kg, vóc dáng khá mũm mĩm nên cô quyết định giảm cân. Ban đầu cô nàng thử nhiều chế độ ăn khác nhau như keto diet (ăn ít bột đường và nhiều chất béo tốt), intermittent fasting (nhịn ăn gián đoạn), eat clean (ăn uống lành mạnh) kết hợp tính calo. Tuy nhiên ở mỗi cách, hot TikToker này cảm thấy không phù hợp và cuối cùng dừng lại ở chế độ intuitive eating (ăn theo trực giác). “Với chế độ ăn này, mọi người không phải lo là món này có lành mạnh hay không, cũng không phải cắt giảm những món ăn ưa thích. Thay vào đó mọi người phải lắng nghe cơ thể, ăn đến mức cảm thấy vừa đủ chứ không no quá” - Linda Ngô chia sẻ. Linda Ngô còn tiết lộ một số bí kíp giúp hỗ trợ trong việc giảm cân như ăn chậm nhai kỹ, ưu tiên ăn rau trước khi ăn cơm, sử dụng bát và đĩa nhỏ để đánh lừa tâm lý, uống nước trước khi ăn khoảng 20 phút, không nên tin tưởng vào các loại thuốc giảm cân hay trà giảm cân,... Linda Ngô nhấn mạnh việc duy trì luyện tập, có thể không tập nhiều hay tập khó, chỉ cần tập nhẹ nhàng nhưng quan trọng là ngày nào cũng tập. Kết quả là sau 3 tháng, Linda Ngô giảm được 10kg, chỉ còn 49kg. Nhìn lại hành trình của mình, cô nàng cho biết kết quả này có 80% do chế độ ăn uống và 20% do việc tập tành. “Mọi người hãy tin tưởng vào quá trình và bản thân mình, đừng quá vội và phải đặt mục tiêu là giảm cân không chỉ để đẹp mà để tốt cho sức khỏe” - hot TikToker chia sẻ. Vóc dáng của Linda Ngô thay đổi rất nhiều sau khi giảm cân Linda Ngô hiện đang là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu thích trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Khi vóc dáng trở nên thon gọn hơn, gương mặt hiện tại của Linda Ngô phần nào trông cũng thanh thoát, góc cạnh và cuốn hút.

