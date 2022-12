Giải mã loạt chỉ số mới cứng được FIFA update ở World Cup 2022

Ở World Cup 2022, đội ngũ FIFA phát triển hệ thống 11 chỉ số trí tuệ mới, hỗ trợ người xem và các đơn vị truyền phát cung cấp thêm thông tin trực tiếp diễn biến trận đấu. Giải pháp áp dụng các công nghệ mới trong quá trình ghi nhận dữ liệu và đồ họa truyền phát. Ở World Cup 2022, FIFA lần đầu sử dụng thêm thời gian trong tranh chấp. Phần thông tin này cung cấp cái nhìn trực quan hơn về diễn biến của trận đấu. Với những cuộc chạm trán có tiết tấu nhanh, hai đội chơi kiểm soát, quãng thời gian tranh chấp sẽ cao hơn đáng kể. Đi cùng với chỉ số kiểm soát là thời gian thu hồi bóng. Hệ thống của FIFA sẽ ghi nhận thời gian trực tiếp của tình huống trên sân. Mốc được tính từ lúc đội mất quyền kiểm soát trái bóng đến khi giành lại được. Chỉ số này thể hiện mức độ hiệu quả của khả năng thu hồi của một đội tuyển. Line Break (Xuyên tuyến) là thuật ngữ mới chỉ hành động đưa bóng vượt qua một lớp cầu thủ của đối phương. Hệ thống của FIFA sẽ đánh giá chỉ số này theo cả chiều dọc và ngang sân. Ông Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA cho biết đây là một trong những hành động quan trọng nhất trong một trận đấu. Hệ thống chiều ngang ghi nhận các số lần đưa bóng vượt qua lớp tấn công, tuyến giữa và phòng ngự của đối thủ. Trong khi đó, hệ quy chiếu dọc sân đánh giá những đường chuyền bổng xuyên tuyến, chọc khe và đưa bóng qua lớp phòng thủ. Chiều cao hàng thủ là chỉ số được dùng để xác định chiến thuật mà một đội tuyển đang áp dụng. Nó được tính từ đường biên ngang đặt cầu môn đến cầu thủ đứng thấp nhất trong đội hình (không tính thủ thành). Qua chỉ số này, người xem truyền hình có thể thấy được đội phòng thủ sâu ra sao và chuyển trạng thái thế nào khi có bóng. Một phần ba cuối sân là khu vực quan trọng để đội tấn công khoan phá tìm kiếm bàn thắng. Hệ thống của FIFA kích hoạt phần tính chỉ số này này khi bóng được đẩy xuống gần cầu môn. Với 5 khu vực được tính toán, chỉ số đưa ra phong cách tấn công từ đội cầm bóng và các khe hở trong phòng ngự của đối phương. Forced Turnovers (Số lần bị mất bóng do đối phương tạo áp lực) được FIFA tạo ra để tính toán các pha gây áp lực, bắt người và thu hồi bóng thành công của một đội tuyển. Chỉ số này được thể hiện bằng số lần thực hiện và vị trí trên sân. Thông qua sơ đồ, người xem có thể nhận diện cách một đội triển khai. Nếu các vị trí lấy bóng chủ yếu trên phần sân đối phương, đây là một đội gây áp lực tầm cao. Ngược lại, họ chơi phòng ngự lùi sâu. Pressure on the ball (gây áp lực) là một hành động thường thấy trong bóng đá hiện đại, thường được biết đến với tên gọi Pressing. Chỉ số này đi cùng với Forced Turnovers, khi cầu thủ tìm cách tạo áp lực lên đối thủ cầm bóng. Điều này buộc họ phải chuyền về, đi bóng mạo hiểm hoặc dẫn đến mất quyền kiểm soát. xG (Bàn thắng kỳ vọng) là chỉ số có mặt ở các công ty phân tích bóng đá từ lâu, mới được FIFA áp dụng lần đầu tại World Cup. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tính toán xác suất dẫn đến bàn thắng của đội tấn công dựa trên nhiều chỉ số phức tạp. Dữ liệu này cho thấy mức độ hoạt động từ hàng công và khả năng chuyển đổi của cầu thủ dứt điểm. Team Shape (Dạng đội hình) được FIFA tính toán tại World Cup không chỉ là các dạng hình truyền thống, định vị vị trí như 4–4-2, 3-5-2… Tổ chức này ghi nhận thêm phần khu vực di chuyển của toàn bộ cầu thủ trên sân và biến đổi trong trận đấu để có thêm thông tin về cách thực hành chiến thuật. Chỉ số giai đoạn (Phase Play) xuất hiện thường xuyên trên màn hình TV trong suốt trận đấu. Các dữ liệu Build-Up (tổ chức tấn công), chuyền ngắn, chuyền dài, tắc bóng… liên tục được cập nhật để người xem hiểu được cách hoạt động và chiến thuật hai đội trên sân sâu hơn.

Ở World Cup 2022, đội ngũ FIFA phát triển hệ thống 11 chỉ số trí tuệ mới, hỗ trợ người xem và các đơn vị truyền phát cung cấp thêm thông tin trực tiếp diễn biến trận đấu. Giải pháp áp dụng các công nghệ mới trong quá trình ghi nhận dữ liệu và đồ họa truyền phát. Ở World Cup 2022, FIFA lần đầu sử dụng thêm thời gian trong tranh chấp. Phần thông tin này cung cấp cái nhìn trực quan hơn về diễn biến của trận đấu. Với những cuộc chạm trán có tiết tấu nhanh, hai đội chơi kiểm soát, quãng thời gian tranh chấp sẽ cao hơn đáng kể. Đi cùng với chỉ số kiểm soát là thời gian thu hồi bóng. Hệ thống của FIFA sẽ ghi nhận thời gian trực tiếp của tình huống trên sân. Mốc được tính từ lúc đội mất quyền kiểm soát trái bóng đến khi giành lại được. Chỉ số này thể hiện mức độ hiệu quả của khả năng thu hồi của một đội tuyển. Line Break (Xuyên tuyến) là thuật ngữ mới chỉ hành động đưa bóng vượt qua một lớp cầu thủ của đối phương. Hệ thống của FIFA sẽ đánh giá chỉ số này theo cả chiều dọc và ngang sân. Ông Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA cho biết đây là một trong những hành động quan trọng nhất trong một trận đấu. Hệ thống chiều ngang ghi nhận các số lần đưa bóng vượt qua lớp tấn công, tuyến giữa và phòng ngự của đối thủ. Trong khi đó, hệ quy chiếu dọc sân đánh giá những đường chuyền bổng xuyên tuyến, chọc khe và đưa bóng qua lớp phòng thủ. Chiều cao hàng thủ là chỉ số được dùng để xác định chiến thuật mà một đội tuyển đang áp dụng. Nó được tính từ đường biên ngang đặt cầu môn đến cầu thủ đứng thấp nhất trong đội hình (không tính thủ thành). Qua chỉ số này, người xem truyền hình có thể thấy được đội phòng thủ sâu ra sao và chuyển trạng thái thế nào khi có bóng. Một phần ba cuối sân là khu vực quan trọng để đội tấn công khoan phá tìm kiếm bàn thắng. Hệ thống của FIFA kích hoạt phần tính chỉ số này này khi bóng được đẩy xuống gần cầu môn. Với 5 khu vực được tính toán, chỉ số đưa ra phong cách tấn công từ đội cầm bóng và các khe hở trong phòng ngự của đối phương. Forced Turnovers (Số lần bị mất bóng do đối phương tạo áp lực) được FIFA tạo ra để tính toán các pha gây áp lực, bắt người và thu hồi bóng thành công của một đội tuyển. Chỉ số này được thể hiện bằng số lần thực hiện và vị trí trên sân. Thông qua sơ đồ, người xem có thể nhận diện cách một đội triển khai. Nếu các vị trí lấy bóng chủ yếu trên phần sân đối phương, đây là một đội gây áp lực tầm cao. Ngược lại, họ chơi phòng ngự lùi sâu. Pressure on the ball (gây áp lực) là một hành động thường thấy trong bóng đá hiện đại, thường được biết đến với tên gọi Pressing. Chỉ số này đi cùng với Forced Turnovers, khi cầu thủ tìm cách tạo áp lực lên đối thủ cầm bóng. Điều này buộc họ phải chuyền về, đi bóng mạo hiểm hoặc dẫn đến mất quyền kiểm soát. xG (Bàn thắng kỳ vọng) là chỉ số có mặt ở các công ty phân tích bóng đá từ lâu, mới được FIFA áp dụng lần đầu tại World Cup. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tính toán xác suất dẫn đến bàn thắng của đội tấn công dựa trên nhiều chỉ số phức tạp. Dữ liệu này cho thấy mức độ hoạt động từ hàng công và khả năng chuyển đổi của cầu thủ dứt điểm. Team Shape (Dạng đội hình) được FIFA tính toán tại World Cup không chỉ là các dạng hình truyền thống, định vị vị trí như 4–4-2, 3-5-2… Tổ chức này ghi nhận thêm phần khu vực di chuyển của toàn bộ cầu thủ trên sân và biến đổi trong trận đấu để có thêm thông tin về cách thực hành chiến thuật. Chỉ số giai đoạn (Phase Play) xuất hiện thường xuyên trên màn hình TV trong suốt trận đấu. Các dữ liệu Build-Up (tổ chức tấn công), chuyền ngắn, chuyền dài, tắc bóng… liên tục được cập nhật để người xem hiểu được cách hoạt động và chiến thuật hai đội trên sân sâu hơn.