Gần Tết, trend “Nó cục lên nó đánh” làm điên đảo mạng xã hội

Mới đây, hình ảnh chụp một tờ giấy A4 in dòng chữ "Khác vui lòng đến không hỏi...Nó cục lên nó đánh, gia chủ không can được" xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức thành trend được yêu thích. Trend "Nó cục lên nó đánh" ngay lập tức được nhiều bạn trẻ "bắt sóng" và tự chế ảnh cho bản thân mình. Không chỉ yêu cầu khách đến chúc Tết không hỏi linh tinh, có người còn ra cả quy định phải lì xì và phải lì xì trên 200.000 nếu không là bị ăn đòn như chơi. Những tấm biển cảnh báo đầu năm mà thế này thì khiến khách đến chúc Tết phát khiếp, ai còn dám mở miệng ra hỏi bất kỳ thứ gì nữa. Bởi nếu lỡ như vui mồm hỏi chuyện lại "no đòn" của gia chủ. Tết là vui vẻ không "quạu", tránh bị các thể loại "bà hàng xóm", "cô đầu ngõ" hỏi vô duyên thì tốt nhất nên dán luôn biển cảnh báo ở ngoài cửa cho cẩn thận.Trào lưu cảnh báo "Nó cục lên nó đánh" được diễn đàn của trường đại học chế lại. Dân kỹ thuật là chuyên nợ môn, ra trường muộn nên không nên hỏi, coi chừng mất Tết, mất luôn đường về. Game thủ kỵ nhất là hỏi rank gì vì vậy đến chúc Tết, vui lòng không tò mò thái quá nếu không chủ nhà cũng phải bất lực. Vấn nạn hỏi "bao giờ lấy vợ?", "có người yêu chưa?" năm nào cũng có, thế nên yêu cầu hàng xóm, họ hàng không hỏi nhiều. Chủ nhà dễ thương nhất hệ mặt trời, ai hỏi không đánh, chỉ lấy luôn làm vợ. Xem thêm clip: Tik Tok Học Sinh✔️Khi Học Sinh "ĐÚ TREND" Cực Mạnh l Trào Lưu Đang Gây Bão - Nguồn: Youtube

