Gắn nhầm chữ xe hoa, nhà trai khiến gia đình bên gái nổi cơn

Trong ngày cưới, bên cạnh nhân vật chính là cô dâu - chú rể thì những chiếc xe hoa cũng được chú ý vô cùng. Mới đây, chẳng hiểu vì lý do gì một gia đình gắn nhầm chứ "thọ" thay vì chữ "hỉ" lên xe đón dâu khiến dân tình được phen hết hồn. Chiếc xe hoa của gia đình chú rể mặc dù được trang trí rất đẹp nhưng điều gây chú ý và khiến nhà gái nổi giận đó là chữ "Thọ" được dán to oành phía trước xe. Sự nhầm lẫn đến mức tai hại của người trang trí xe hoa khi dán nhầm chữ "hỉ" thành chữ "thọ" khiến cả nhà trai và nhà gái rơi vào thế căng thẳng. Từ xưa đến nay, chữ "hỷ" thường được thiết kết màu đỏ và dùng trong đám cưới để chúc phúc cho tân lang tân nương. Trong khi đó, chữ "thọ" chỉ được dùng để khắc trên quan tài ở đám tang hoặc điêu khắc lên những tấm bình phong đặt nơi phòng thờ. Hai chữ "hỉ" và "thọ" không hề khó phân biệt nhưng chẳng hiểu sao người làm nghề có kinh nghiệm như là trang trí xe hoa cô dâu mà lại xảy ra sự việc đáng trách. Ngay sau khi bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ bởi trong số họ đều tin tưởng vào người trang trí lễ xe rước dâu. Trước khi đi đón dâu hay kiểm tra lại xe hoa một cách cẩn trọng. Một số người thì giật thon thót tự dặn bản thân phải nhớ kỹ để đám cưới của mình không gặp phải trường hợp như trên trong ngày đặc biệt trọng đại. Bên cạnh việc đưa ra sự chia sẻ với gia đình cô dâu - chú rể kém may mắn với chiếc xe hoa nhầm chữ, nhiều dân mạng cũng được dịp đăng tải những bức ảnh những màn đón dâu bá đạo. Từ công nông, xe tải cho đến dùng bò làm xe đón dâu thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngày cưới là dịp trọng đại của đời người, vậy các cô dâu - chú rể cần chuẩn bị kĩ lưỡng tránh việc đáng tiếc xảy ra khiến gia đình 2 bên khó nhìn mặt nhau. Mời quý độc giả xem video: Giám định tìm nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người thiệt mạng - Nguồn: THVL

Trong ngày cưới, bên cạnh nhân vật chính là cô dâu - chú rể thì những chiếc xe hoa cũng được chú ý vô cùng. Mới đây, chẳng hiểu vì lý do gì một gia đình gắn nhầm chứ "thọ" thay vì chữ "hỉ" lên xe đón dâu khiến dân tình được phen hết hồn. Chiếc xe hoa của gia đình chú rể mặc dù được trang trí rất đẹp nhưng điều gây chú ý và khiến nhà gái nổi giận đó là chữ "Thọ" được dán to oành phía trước xe. Sự nhầm lẫn đến mức tai hại của người trang trí xe hoa khi dán nhầm chữ "hỉ" thành chữ "thọ" khiến cả nhà trai và nhà gái rơi vào thế căng thẳng. Từ xưa đến nay, chữ "hỷ" thường được thiết kết màu đỏ và dùng trong đám cưới để chúc phúc cho tân lang tân nương. Trong khi đó, chữ "thọ" chỉ được dùng để khắc trên quan tài ở đám tang hoặc điêu khắc lên những tấm bình phong đặt nơi phòng thờ. Hai chữ "hỉ" và "thọ" không hề khó phân biệt nhưng chẳng hiểu sao người làm nghề có kinh nghiệm như là trang trí xe hoa cô dâu mà lại xảy ra sự việc đáng trách. Ngay sau khi bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ bởi trong số họ đều tin tưởng vào người trang trí lễ xe rước dâu. Trước khi đi đón dâu hay kiểm tra lại xe hoa một cách cẩn trọng. Một số người thì giật thon thót tự dặn bản thân phải nhớ kỹ để đám cưới của mình không gặp phải trường hợp như trên trong ngày đặc biệt trọng đại. Bên cạnh việc đưa ra sự chia sẻ với gia đình cô dâu - chú rể kém may mắn với chiếc xe hoa nhầm chữ, nhiều dân mạng cũng được dịp đăng tải những bức ảnh những màn đón dâu bá đạo. Từ công nông, xe tải cho đến dùng bò làm xe đón dâu thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngày cưới là dịp trọng đại của đời người, vậy các cô dâu - chú rể cần chuẩn bị kĩ lưỡng tránh việc đáng tiếc xảy ra khiến gia đình 2 bên khó nhìn mặt nhau. Mời quý độc giả xem video: Giám định tìm nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người thiệt mạng - Nguồn: THVL